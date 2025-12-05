Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
от $320 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 декабря 2025Было довольно интересно
- ААлександр3 декабря 2025Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
- ММария11 ноября 2025Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
- ВВиктор4 ноября 2025В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В
- ННаталья22 октября 2025Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- ААндрей23 сентября 2025Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
- VViktoriia7 июля 2025Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ЯЯнина21 мая 2025Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
- ММаксим6 мая 2025Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
китайскую
- ИИлья16 апреля 2025Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
- ССергей23 марта 2025Николай молодец! Всё понравилось!
- ССветлана13 января 2025Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
- ДДарья6 января 2025Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
Вера очень приятная, отзывчивая и прекрасно говорящая на русском языке девушка.
Она провела нам
- EEvgenii30 декабря 2024Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
- ААлёна22 декабря 2024На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу
- ЕЕлена9 ноября 2024Не первый раз нашим сопровождающим по Гуанджоу и окрестностям является Вера. С ней очень комфортно и интересно, тактичный и приятный
- ИИрина18 июля 2024Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
- ССветлана28 апреля 2024Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
