Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
Увидеть Кантонскую телебашню, Цветочную площадь, усадьбу Юйиньшаньфан и храм Люгэнтан
Каждый камень здесь дышит временем, а извилистые улочки хранят тайны, которые я с удовольствием вам открою.
Всего за один день вы перенесётесь из ультрасовременного мегаполиса в атмосферу позапрошлого столетия, а затем окажетесь в лабиринте узких улочек, где время остановилось в 17 веке. А ещё заглянете в мастерскую резчика по дереву и попробуете местные десерты.
Описание экскурсии
Смотровая площадка «Поцелуй Жемчужной реки» (30 мин) Она парит над водой, открывая идеальные ракурсы для первых кадров города. Я раскрою тайну её романтичного названия.
Кантонская телебашня (1,5 ч) Мы проедем к ней вдоль набережной на прогулочном трамвайчике. При желании вы подниметесь на вершину, чтобы увидеть Гуанчжоу с высоты.
Цветочная площадь (1 ч) Пересечем Жемчужную реку по мосту Лиде и окажемся у Большого театра Гуанчжоу. Вы прогуляетесь по Цветочной площади и полюбуетесь панорамой телебашни.
Усадьба Юйиньшаньфан — «Обитель благодатной тени» (1 ч) Единственная сохранившаяся усадьба 19 века в стиле южного Китая. Сады, пруды, ажурные мостики, гроты и водопады, внутренние покои станут отличным фоном для аутентичных фотосессий. Я расскажу, как здесь отразилась философия южнокитайского сада: гармония воды, камня и времени.
Храм Люгэнтан (1,5 ч) Величественное здание 17 века — образец ранней архитектуры Юга. От его мощёной площади берут начало узкие переулки, чья история насчитывает 800 лет. Здесь всё ещё живут потомки основателей деревни. Вы заглянете в мастерскую резчика по дереву, узнаете секреты уличного гадателя и попробуете традиционные напитки и десерты, которых не найдёте в туристических кварталах.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: вход на Кантонскую телебашню (по желанию) — от 200 ¥, в усадьбу — 18 ¥, в храмовый комплекс — 35 ¥, обед — от 30 ¥
Экскурсия происходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. Если вас больше трёх — на другом комфортабельном транспорте с достаточным количеством мест
Дорога от Цветочной площади до усадьбы составит 40 минут, до храма доедем за полчаса, в центр вернёмся за 40 минут
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Провела экскурсии для 87 туристов
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в читать дальшеуменьшить
паре с мужем: он ваш водитель и помощник в пути, а я — ваш проводник в историю и атмосферу города.
Я провожу с большим вниманием и искренним интересом. Мне важно работать с путешественниками, которые хотят понять Гуанчжоу глубже: почувствовать его культуру, услышать настоящие истории, увидеть город за пределами делового имиджа. Я не историк, но я увлечённый человек — и этим увлечением я делюсь на каждом маршруте.
