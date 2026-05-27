Каждый камень здесь дышит временем, а извилистые улочки хранят тайны, которые я с удовольствием вам открою. Всего за один день вы перенесётесь из ультрасовременного мегаполиса в атмосферу позапрошлого столетия, а затем окажетесь в лабиринте узких улочек, где время остановилось в 17 веке. А ещё заглянете в мастерскую резчика по дереву и попробуете местные десерты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Смотровая площадка «Поцелуй Жемчужной реки» (30 мин)

Она парит над водой, открывая идеальные ракурсы для первых кадров города. Я раскрою тайну её романтичного названия.

Кантонская телебашня (1,5 ч)

Мы проедем к ней вдоль набережной на прогулочном трамвайчике. При желании вы подниметесь на вершину, чтобы увидеть Гуанчжоу с высоты.

Цветочная площадь (1 ч)

Пересечем Жемчужную реку по мосту Лиде и окажемся у Большого театра Гуанчжоу. Вы прогуляетесь по Цветочной площади и полюбуетесь панорамой телебашни.

Усадьба Юйиньшаньфан — «Обитель благодатной тени» (1 ч)

Единственная сохранившаяся усадьба 19 века в стиле южного Китая. Сады, пруды, ажурные мостики, гроты и водопады, внутренние покои станут отличным фоном для аутентичных фотосессий. Я расскажу, как здесь отразилась философия южнокитайского сада: гармония воды, камня и времени.

Храм Люгэнтан (1,5 ч)

Величественное здание 17 века — образец ранней архитектуры Юга. От его мощёной площади берут начало узкие переулки, чья история насчитывает 800 лет. Здесь всё ещё живут потомки основателей деревни. Вы заглянете в мастерскую резчика по дереву, узнаете секреты уличного гадателя и попробуете традиционные напитки и десерты, которых не найдёте в туристических кварталах.

