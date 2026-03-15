Храмы и соборы Гуанчжоу с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь»
Завтра в 08:00
9 апр в 08:00
от $425 за всё до 12 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«храм Великого Будды в мягком свете фонарей — место духовной тишины»
Завтра в 17:00
9 апр в 17:00
от $320 за человека
Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
Увидеть Кантонскую телебашню, Цветочную площадь, усадьбу Юйиньшаньфан и храм Люгэнтан
«Храм Люгэнтан (1,5 ч)Величественное здание 17 века — образец ранней архитектуры Юга»
14 апр в 11:00
20 апр в 11:00
от $250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 марта 2026
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    Отличная экскурсия - информативная, насыщенная, но совсем не утомительная. У нас была потрясающий экскурсовод Зоя, она показала нам много интересных
    мест и рассказала много любопытных фактов, отвечала на все наши вопросы, посоветовала хороший магазин чая, помогла купить сувениры. Несмотря на то, что у нас был всего один свободный вечер в командировке, у меня осталось впечатление, что я теперь немного знаю город и очень хочется вновь сюда вернуться.

  • А
    Андрей
    9 марта 2026
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
    Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
  • Т
    Тимур
    27 декабря 2025
    Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
    Прогулка с гидом Тимуром (адаптированное имя) по Гуанчжоу оставила самые душевные впечатления! Было комфортно с самого начала — Тимур подстраивался
    под наши предпочтения, менял маршрут по ходу, чтобы всем было интересно. Особенно порадовало, как легко он подружился с нашим ребёнком (7 лет) — теперь сын вспоминает его как друга! Узнали множество интересных фактов о городе, о которых не прочитаешь в путеводителях. Рекомендую всем, кто хочет провести день с пользой, теплом и удовольствием!

  • В
    Виктор
    4 ноября 2025
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
    Плюсы: 1. В
    буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
    2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
    3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
    В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
    Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
    Минусы:
    1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
    2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
    Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
    Поэтому в целом рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Соборы и храмы»

Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Самое главное;
  4. Пекинская улица;
  5. Площадь Хуа Чэн;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Набережная;
  9. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в апреле 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 425. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
