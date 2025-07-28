Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $500, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
«Мы посетим Пекинскую улицу, которой больше 700 лет»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
4 часа
-
10%
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
19 окт в 17:00
от $666$740 за всё до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«И прогуляйтесь по оживлённым улицам рядом»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
от $540$600 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    28 июля 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
    читать дальше

    к просьбам, спланировал экскурсия согласно нашим пожеланиям. Все нюансы по содержанию мы обсудили при бронировании: поэтому неожиданностей не было.
    от экскурсии остально много красивых фотографий и приятных впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Гуанчжоу с блогером
  2. Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
  3. Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в октябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гуанчжоу. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод