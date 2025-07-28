Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
«Мы посетим Пекинскую улицу, которой больше 700 лет»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
-
10%
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
19 окт в 17:00
от $666
$740 за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«И прогуляйтесь по оживлённым улицам рядом»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
от $540
$600 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём28 июля 2025Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
- ИИрина31 марта 2025Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в октябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гуанчжоу. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод