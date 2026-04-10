Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Увидеть, как история и современность оживают в ночных огнях города
Этот маршрут соединит прошлое и настоящее Гуанчжоу: от тихих переулков до ослепительных огней набережной.
Вы увидите, как в сумерках просыпается другая жизнь — творческая энергия квартала Юнцинфан, гипнотическая красота Старого Сигуаня и храма Большого Будды. А на пешеходной улице Бэйцзин-лу почувствуете ритм мегаполиса.
Погружение в атмосферу начнётся здесь, в сердце исторического Гуанчжоу. Вы пройдёте под аркадами из серого кирпича, где стиль линнань раскрывается во всей своей сдержанной красоте. Особое внимание — Лунному мосту. А в качестве комплимента — порция местной уличной еды на ваш выбор.
Улица Бэйцзин-лу и храм Большого Будды
Далее вы отправитесь в эпицентр городской жизни. Ночью улица Бэйцзин-лу наполняется энергией и светом. Но главное чудо ждёт вас рядом: за стенами находится храм Большого Будды. Вы увидите, как его древние силуэты и мягкая подсветка создают почти нереальную картину на фоне неоновых вывесок.
Панорама реки Чжуцзян и башня Кантон
Кульминация вечера — виды на символ города. Не станем подниматься на башню, а посмотрим на неё с лучших ракурсов. Вы исследуете район Хайсинша и окажетесь на живописном мосту. Отсюда открывается панорама, которую стоит запечатлеть:
башня Кантон, подсвеченная меняющимися цветами
река Чжуцзян, отражающая огни небоскрёбов
деловой район Чжудзянь Синьчэн
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Что включено в цену
Поездки на такси в рамках маршрута
Бутилированная вода
Порция местной уличной еды
Оплачивается отдельно
Полноценный ужин
Чаевые гиду (по вашему желанию)
Личные расходы и покупки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гуньюаньцянь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 703 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Нам очень повезло с гидом. Тимур был очень вовлеченным, быстро нашел общий язык со мной и моим ребёнком, показал красивые локации, было очень комфортно и интересно.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам повезло с Тимуром и что экскурсия прошла комфортно и интересно для вас и вашего ребёнка. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
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