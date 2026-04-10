Этот маршрут соединит прошлое и настоящее Гуанчжоу: от тихих переулков до ослепительных огней набережной. Вы увидите, как в сумерках просыпается другая жизнь — творческая энергия квартала Юнцинфан, гипнотическая красота Старого Сигуаня и храма Большого Будды. А на пешеходной улице Бэйцзин-лу почувствуете ритм мегаполиса.

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Описание экскурсии

Юнцинфан

Погружение в атмосферу начнётся здесь, в сердце исторического Гуанчжоу. Вы пройдёте под аркадами из серого кирпича, где стиль линнань раскрывается во всей своей сдержанной красоте. Особое внимание — Лунному мосту. А в качестве комплимента — порция местной уличной еды на ваш выбор.

Улица Бэйцзин-лу и храм Большого Будды

Далее вы отправитесь в эпицентр городской жизни. Ночью улица Бэйцзин-лу наполняется энергией и светом. Но главное чудо ждёт вас рядом: за стенами находится храм Большого Будды. Вы увидите, как его древние силуэты и мягкая подсветка создают почти нереальную картину на фоне неоновых вывесок.

Панорама реки Чжуцзян и башня Кантон

Кульминация вечера — виды на символ города. Не станем подниматься на башню, а посмотрим на неё с лучших ракурсов. Вы исследуете район Хайсинша и окажетесь на живописном мосту. Отсюда открывается панорама, которую стоит запечатлеть:

башня Кантон, подсвеченная меняющимися цветами

река Чжуцзян, отражающая огни небоскрёбов

деловой район Чжудзянь Синьчэн

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Что включено в цену

Поездки на такси в рамках маршрута

Бутилированная вода

Порция местной уличной еды

Оплачивается отдельно