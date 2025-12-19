Это спокойная экскурсия-прогулка без перегруза. Не будет тонны незапоминающейся информации — только основные факты и непринуждённая беседа. Подойдёт и для первого знакомства с Гуанчжоу, и для тех, кто уже бывал здесь, но хочет наконец понять город, его ритм, культуру и характер южного Китая.

Описание экскурсии

Мы собрали для вас маршрут так, чтобы вы увидели Гуанчжоу объёмно — от традиций до ультрасовременности.

Академия клана Чэн (Музей народной культуры провинции Гуандун, 9:00–10:00)

Начнём с одного из самых красивых исторических комплексов города. Рассмотрим тонкую резьбу по дереву и камню, поговорим о семейных кланах, традициях и устройстве общества.

Парк Горы Лотоса (11:00–14:00)

Пространство тишины и гармонии. Прогуляемся среди живописных пейзажей, познакомимся с традиционным китайским буддизмом и поговорим о философии, которая до сих пор влияет на повседневную жизнь китайцев.

Обед в ресторане с местной кухней (16:40–17:30)

Площадь Хуа Чэн (16:40–17:30)

Финал — в самом сердце современного Гуанчжоу. Небоскрёбы, футуристичная архитектура и наглядный пример того, как Китай изменился за последние 25 лет.

По ходу прогулки я расскажу:

об истории и культуре южного Китая

о традиционном искусстве и философии

чем южные китайцы отличаются по характеру, менталитету и образу жизни от жителей севера

как древние традиции уживаются с современным мегаполисом

Организационные детали