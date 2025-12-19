Это спокойная экскурсия-прогулка без перегруза. Не будет тонны незапоминающейся информации — только основные факты и непринуждённая беседа.
Подойдёт и для первого знакомства с Гуанчжоу, и для тех, кто уже бывал здесь, но хочет наконец понять город, его ритм, культуру и характер южного Китая.
Подойдёт и для первого знакомства с Гуанчжоу, и для тех, кто уже бывал здесь, но хочет наконец понять город, его ритм, культуру и характер южного Китая.
Описание экскурсии
Мы собрали для вас маршрут так, чтобы вы увидели Гуанчжоу объёмно — от традиций до ультрасовременности.
Академия клана Чэн (Музей народной культуры провинции Гуандун, 9:00–10:00)
Начнём с одного из самых красивых исторических комплексов города. Рассмотрим тонкую резьбу по дереву и камню, поговорим о семейных кланах, традициях и устройстве общества.
Парк Горы Лотоса (11:00–14:00)
Пространство тишины и гармонии. Прогуляемся среди живописных пейзажей, познакомимся с традиционным китайским буддизмом и поговорим о философии, которая до сих пор влияет на повседневную жизнь китайцев.
Обед в ресторане с местной кухней (16:40–17:30)
Площадь Хуа Чэн (16:40–17:30)
Финал — в самом сердце современного Гуанчжоу. Небоскрёбы, футуристичная архитектура и наглядный пример того, как Китай изменился за последние 25 лет.
По ходу прогулки я расскажу:
- об истории и культуре южного Китая
- о традиционном искусстве и философии
- чем южные китайцы отличаются по характеру, менталитету и образу жизни от жителей севера
- как древние традиции уживаются с современным мегаполисом
Организационные детали
- Экскурсия не рассчитана на детей
- Обед оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Академии клана Чэн
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 640 туристов
Я китаец, но уже давно работаю с русскоговорящими гостями. Многие из них признаются, что много раз бывали в Гуанчжоу, но так и не успели увидеть ничего, кроме работы. Поэтому мы с командой разработали экскурсии, которые помогут почувствовать красоту наших мест и открыть Гуанчжоу не только как деловой центр, но и как живописный край, где можно прекрасно отдохнуть.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии из Гуанчжоу
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
23 дек в 09:30
24 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.