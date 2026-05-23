Если вы захотите посетить Великую Китайскую стену, остановите выбор на участке Мутяньюй — он самый живописный.
Желающих туда попасть всегда очень много, билеты купить сложно, особенно в выходные и праздничные дни. Мы забронируем для вас билет заранее, и вы спокойно и без очереди окажетесь на стене.
Описание билета
Что важно знать
- До участка вы добираетесь самостоятельно. Дорога из Пекина занимает около 1,5 ч.
- На шаттле вы доедете до участка Мутяньюй. На контрольно-пропускных пунктах (на стену и канатную дорогу) нужно будет показать паспорт.
- Чтобы подняться на стену пешком, нужно преодолеть 1200 ступенек. Рекомендуем воспользоваться канатной дорогой туда и обратно.
Организационные детали
- В стоимость включены билет на участок Мутяньюй и проезд на шаттле.
- Билет невозвратный. Он придёт в электронном виде, его не нужно обменивать на бумажный.
- Остаток суммы нужно оплатить не менее чем за 7 дней до посещения (можно на карту Сбербанка).
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Дополнительно при желании оплачиваются билеты на канатную дорогу — 100 юаней ($14) с человека в одну сторону, 140 юаней ($19) с человека туда-обратно. При необходимости поможем с бронированием.
ежедневно в 08:00 и 15:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле участка Мутяньюй
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 835 туристов
С 2004 года я работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой таких же профессиональных гидов и переводчиков. Организуем экскурсии, трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Впечатления от покупки билетов - самые лучшие! Весь процесс покупки билетов прошел отлично! все подробно обьяснили, прислали карту и точный адрес расположения. Очень вежливый и понятный гид! Наше экскурсия прошла, благодаря забронированным билетам, очень хорошо. Рекомендую👍
