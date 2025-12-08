Пекинское кулинарное приключение: местный рынок и мастер-класс по приготовлению блюд

Вы пройдёте по оживлённому пекинскому рынку, где каждый прилавок как маленький спектакль со своими ароматами и голосами.
Под чутким руководством гида выберете лучшие продукты, а затем вместе с шеф-поваром превратите их в классическое блюдо китайской кухни. И почувствуете вкус Пекина — свежий и острый!
Описание мастер-класса
Прогулка на традиционный рынок
- Вы погрузитесь в атмосферу пекинского базара — с яркими прилавками, ароматами специй и бойкими продавцами.
- Научитесь выбирать свежие овощи, специи, морепродукты и мясо под руководством опытного гида.
- Узнаете, как правильно торговаться, какие продукты считаются сезонными и что они символизируют в китайской культуре.
- Уйдёте с набором свежих ингредиентов и умением покупать по-пекински.
Гастрономический мастер-класс
- А затем окажетесь в известной кулинарной школе с 30-летней историей, где воздух наполнен ароматом шипящих воков.
- Под руководством шеф-повара приготовите одно из классических блюд: курицу кунг пао (宫保鸡丁) с идеальным балансом сладкого, острого и солёного или рыбу по-сычуаньски (水煮鱼) — ароматную и пряную.
- Каждый шаг — от подготовки ингредиентов до жарки и сервировки — вы выполните сами.
- Завершите занятие дегустацией собственного блюда в уютной обстановке.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и мастер-классы.
- Дополнительных расходов нет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
