Экскурсия из Пекина в водный город Губэй и на участок ВКС Симатай

Описание экскурсии Камни дикого участка Великой Китайской стены помнят историю, а вода отражает вечность… С туристами, купившими обзорную экскурсию по выгодной цене, из центра Пекина проедем около 140 км. до самой северной границы города, по пути пересекая 6 из 16 районов столицы. Это отличная возможность послушать рассказ местного гида о прошлом и настоящем Пекина, познакомиться с культурой и традициями Китая. Древний город у воды Губэйшуйчжэнь — крупнейший в Северном Китае туристический комплекс, где в деталях представлены особенности традиционной китайской архитектуры, а также можно ощутить атмосферу китайских водных поселений. Великая Китайская стена на участке Симатай — это место, где облик этого шедевра сохранён наиболее аутентично. Можно сказать, что только здесь вы увидите подлинную ВКС. после возвращения в город, будем посетить чайную церемонию и посмотреть акробатическое представление-китайкий цирк. Или можно выбрать, как все туристы из Китая, которые приезжают в Пекин, посмотреть представление в стиле старинного Пекина (программа включает: Пекинскую оперу, магию, клоунов, цигун, смену масок и т. д.).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? От городской архитектуры центра города до загородных пейзажей пригорода

Можно следовать по сельским тропинкам по желанию туристов, наслаждаясь природными красотами горных районов и современным обликом китайской деревни

Древний водный городок～Губэй Шуйчжэнь

Самый хорошо сохранившийся участок древней Великой стены～Сыматайская Великая стена

Выступление с искусством чайной церемонии

Выступление акробатов

Фольклорное представление в стиле старого Пекина

Вкусное блюда утка по-пекински

Осмотр олимпийских сооружений снаружи Что включено Русскоговорящий гид/n/nКомфортабельный транспорт/n/nПитьевая вода/n/nПрофессиональные экскурсионные услуги/n/nПомощь в покупке билетов/n/nВсе гиды являются сертифицированными профессионалами, туристам не нужно оплачивать входные билеты для гида Что не входит в цену Комплексный билет ：330 юаней с человека (включая трансфер, вход в водный городок, вход на Великую стену, туда-обратно на канатной дороге)./n/nБилет на лодку с веслом: 80 юаней с человека, по желанию. /n/nБилет на акробатическое шоу: рекомендуется приобрести билет за 280 или 380 юаней. /n/nБилет на фольклорное представление в стиле старого Пекина стоит 168 юаней（$24） с человека, /n/nЛичные расходы на питание и покупки в течение дня. Где начинаем и завершаем? Начало: Пекин Завершение: В вашей гостинице или в аэропорту (за доплату) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.