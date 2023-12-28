Эта экскурсия подарит вам две возможности: увидеть главные места Пекина и узнать их историю, а также почувствовать себя важным гостем при дворе императора — с помощью исторических костюмов, в которых мы вас пофотографируем на вашу технику. Мы прогуляемся вокруг Императорского дворца, а также в живописном парке «Бэйхай» — идеальные декорации для фотосессии!

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Описание

Что вас ожидает

Подготовка

Перед началом экскурсии, около 09:00, мы сопроводим вас в компанию по аренде одежды. Там вам подберут придворные парадные костюмы. Затем визажист сделает вам изысканный макияж (1–1,5 ч.). Всё готово, можем отправляться в путешествие!

Запретный город, или Гугун

Самый впечатляющий архитектурный комплекс в Китае. Именно отсюда, из огромного дворца, почти 500 лет управляли страной 24 китайских императора. Вы узнаете об устройстве Запретного города, его истории и архитектуре дворца, основанной на фэн-шуе. А также прогуляетесь по территории, словно император или императрица. А мы сделаем фото с вами — кадры в таком антураже получаются незабываемые!

Парк «Бэйхай»

Отправляемся в императорский парк с фотогеничными павильонами, холмами, храмами и пагодой. Это одно из самых живописных мест в Пекине.

После экскурсии вы также узнаете о традициях чаепития и познакомитесь с древней китайской медицинской.

Организационные детали

Экскурсия проводится в центре города, здесь сложная ситуация с парковками. Поэтому гид вызовет машину с помощью приложения за наш счёт. Мы заберём вас из вашего отеля и по окончании отвезём обратно.

В стоимость входит макияж, прокат одежды и фотосессия на вашу технику для одного человека. Если пофотографироваться желают и другие участники, то доплата составит 85$/чел.

Дополнительные расходы

Входной билет в Запретный город — 40 юаней/чел.

Входнoй билет в парк «Бэйхай» — 2 юаня/чел.

Экскурсию с фотосессией для вас проведёт гид-фотограф из нашей команды.