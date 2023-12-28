Окунуться в прошлое Императорского дворца благодаря историям и традиционным нарядам знати
Мы прогуляемся вокруг Императорского дворца, а также в живописном парке «Бэйхай» — идеальные декорации для фотосессии!
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Описание
Что вас ожидает
Подготовка
Перед началом экскурсии, около 09:00, мы сопроводим вас в компанию по аренде одежды. Там вам подберут придворные парадные костюмы. Затем визажист сделает вам изысканный макияж (1–1,5 ч.). Всё готово, можем отправляться в путешествие!
Запретный город, или Гугун
Самый впечатляющий архитектурный комплекс в Китае. Именно отсюда, из огромного дворца, почти 500 лет управляли страной 24 китайских императора. Вы узнаете об устройстве Запретного города, его истории и архитектуре дворца, основанной на фэн-шуе. А также прогуляетесь по территории, словно император или императрица. А мы сделаем фото с вами — кадры в таком антураже получаются незабываемые!
Парк «Бэйхай»
Отправляемся в императорский парк с фотогеничными павильонами, холмами, храмами и пагодой. Это одно из самых живописных мест в Пекине.
После экскурсии вы также узнаете о традициях чаепития и познакомитесь с древней китайской медицинской.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в центре города, здесь сложная ситуация с парковками. Поэтому гид вызовет машину с помощью приложения за наш счёт. Мы заберём вас из вашего отеля и по окончании отвезём обратно.
- В стоимость входит макияж, прокат одежды и фотосессия на вашу технику для одного человека. Если пофотографироваться желают и другие участники, то доплата составит 85$/чел.
Дополнительные расходы
- Входной билет в Запретный город — 40 юаней/чел.
- Входнoй билет в парк «Бэйхай» — 2 юаня/чел.
Экскурсию с фотосессией для вас проведёт гид-фотограф из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Пекине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.