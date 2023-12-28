По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
Индивидуальная фото-прогулка в Пекине

Окунуться в прошлое Императорского дворца благодаря историям и традиционным нарядам знати

Эта экскурсия подарит вам две возможности: увидеть главные места Пекина и узнать их историю, а также почувствовать себя важным гостем при дворе императора — с помощью исторических костюмов, в которых мы вас пофотографируем на вашу технику.

Мы прогуляемся вокруг Императорского дворца, а также в живописном парке «Бэйхай» — идеальные декорации для фотосессии!
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
Ближайшие даты:
28
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Подготовка

Перед началом экскурсии, около 09:00, мы сопроводим вас в компанию по аренде одежды. Там вам подберут придворные парадные костюмы. Затем визажист сделает вам изысканный макияж (1–1,5 ч.). Всё готово, можем отправляться в путешествие!

Запретный город, или Гугун

Самый впечатляющий архитектурный комплекс в Китае. Именно отсюда, из огромного дворца, почти 500 лет управляли страной 24 китайских императора. Вы узнаете об устройстве Запретного города, его истории и архитектуре дворца, основанной на фэн-шуе. А также прогуляетесь по территории, словно император или императрица. А мы сделаем фото с вами — кадры в таком антураже получаются незабываемые!

Парк «Бэйхай»

Отправляемся в императорский парк с фотогеничными павильонами, холмами, храмами и пагодой. Это одно из самых живописных мест в Пекине.

После экскурсии вы также узнаете о традициях чаепития и познакомитесь с древней китайской медицинской.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в центре города, здесь сложная ситуация с парковками. Поэтому гид вызовет машину с помощью приложения за наш счёт. Мы заберём вас из вашего отеля и по окончании отвезём обратно.
  • В стоимость входит макияж, прокат одежды и фотосессия на вашу технику для одного человека. Если пофотографироваться желают и другие участники, то доплата составит 85$/чел.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Запретный город — 40 юаней/чел.
  • Входнoй билет в парк «Бэйхай» — 2 юаня/чел.

Экскурсию с фотосессией для вас проведёт гид-фотограф из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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