В чужом городе легко растеряться — мы встретим вас по прилёте. Бегло познакомим со столицей, но главной целью будет Тяньюньшань.
Из-за невероятных ландшафтов её называют северным Чжанцзяцзе, а лучшие виды открываются со стеклянной тропы.
После прогулки над пропастью вас ждут визитные карточки Китая: чайная церемония, производство шёлка, народная медицина и акробатика.
Из-за невероятных ландшафтов её называют северным Чжанцзяцзе, а лучшие виды открываются со стеклянной тропы.
После прогулки над пропастью вас ждут визитные карточки Китая: чайная церемония, производство шёлка, народная медицина и акробатика.
Описание экскурсии
Дорога к Тяньюньшань (2,5 часа)
Встретим вас с табличкой. Пересечём Пекин с юга на север, по пути поговорим о достопримечательностях столицы и китайских обычаях — свадьбах, похоронах и других церемониях.
Отдых в парке (3 часа)
По канатной дороге вы подниметесь к стеклянному мосту с впечатляющими видами гор. А также:
- на чайной церемонии узнаете, какие бывают сорта чая и какими целебными свойствами обладает каждый
- на фабрике познакомитесь с шёлком: откуда он берётся, как превращается в ткань и какую пользу приносит организму
- услышите о традиционной китайской медицине — лечебных ваннах с травами, массаже стоп, диагностике
- посмотрите акробатическое шоу
Трансфер в отель в центре города (2,5 часа)
Организационные детали
- В стоимость включены: встреча в аэропорту, трансфер на авто бизнес-класса, питьевая вода
- Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты (стеклянный мост + канатная дорога — 230 юаней, акробатическое шоу — 280 юаней)
- Если у вас много багажа — обязательно сообщите заранее
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Из аэропорта Пекина - к стеклянному мосту на горе Тяньюньшань»
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$276 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стеклянный мост в горах Тяньюн
Насладитесь незабываемым днем в Пекине: стеклянный мост в горах Тяньюн, цирковое шоу и чайная церемония. Идеально для активных и любознательных туристов
Начало: В отеле или в аэропорту
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
$290 за всё до 6 чел.
-5%
до 16 июня
от $314 за экскурсию