В чужом городе легко растеряться — мы встретим вас по прилёте. Бегло познакомим со столицей, но главной целью будет Тяньюньшань. Из-за невероятных ландшафтов её называют северным Чжанцзяцзе, а лучшие виды открываются со стеклянной тропы. После прогулки над пропастью вас ждут визитные карточки Китая: чайная церемония, производство шёлка, народная медицина и акробатика.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога к Тяньюньшань (2,5 часа)

Встретим вас с табличкой. Пересечём Пекин с юга на север, по пути поговорим о достопримечательностях столицы и китайских обычаях — свадьбах, похоронах и других церемониях.

Отдых в парке (3 часа)

По канатной дороге вы подниметесь к стеклянному мосту с впечатляющими видами гор. А также:

на чайной церемонии узнаете, какие бывают сорта чая и какими целебными свойствами обладает каждый

на фабрике познакомитесь с шёлком: откуда он берётся, как превращается в ткань и какую пользу приносит организму

услышите о традиционной китайской медицине — лечебных ваннах с травами, массаже стоп, диагностике

посмотрите акробатическое шоу

Трансфер в отель в центре города (2,5 часа)

Организационные детали