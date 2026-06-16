Мутяньюй считается одним из самых красивых участков стены.
В поездке вы познакомитесь с его историей, пройдёте по древним укреплениям и увидите живописные горные пейзажи, ради которых сюда приезжают путешественники со всего мира.
В поездке вы познакомитесь с его историей, пройдёте по древним укреплениям и увидите живописные горные пейзажи, ради которых сюда приезжают путешественники со всего мира.
Описание экскурсии
Маршрут
- Сбор группы в центре Пекина, после чего мы отправимся в путь на комфортабельном автобусе. По дороге гид расскажет увлекательные истории о Великой Китайской стене и особенностях участка Мутяньюй.
- По прибытии мы пройдём на территорию комплекса, а затем на специальном шаттле доберёмся до подножия стены.
- Вы осмотрите самые живописные башни, насладитесь захватывающими панорамными видами и сделаете яркие фотографии.
- После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха, прогулки и покупки сувениров.
- Затем мы соберёмся и отправимся обратно в центр города, где завершится наше путешествие.
Темы
- Вы узнаете об истории строительства Великой Китайской стены.
- Поговорим об особенностях участка Мутяньюй и его роли в обороне страны.
- Обсудим значение Великой стены в культуре Китая.
- Увидим самые живописные панорамы и главные смотровые площадки.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входной билет на территорию Мутяньюй и билет на шаттл по территории комплекса.
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу/подъёмники, обед и напитки.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Дунчжимэн» (самостоятельный проезд до точки сбора)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я роженец провинции Хунань, Китай, работаю гидом в Пекине несколько лет. Я и моя команда познакомим вас с объектами мирового культурного наследия, такими как Запретный город, Храм Неба, Наньлуогусян, Удаоин Хутун и другими. Мы любим поговорить и умеем использовать простые способы быстро погрузить вас в атмосферу Пекина. С нетерпением ждём возможности прогуляться с вами по столице и почувствовать древний и живой город!
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