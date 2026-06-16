Коля — ваша команда гидов в Пекине Организатор данного мероприятия

На сайте с 2025 года

Я роженец провинции Хунань, Китай, работаю гидом в Пекине несколько лет. Я и моя команда познакомим вас с объектами мирового культурного наследия, такими как Запретный город, Храм Неба, Наньлуогусян, Удаоин Хутун и другими. Мы любим поговорить и умеем использовать простые способы быстро погрузить вас в атмосферу Пекина. С нетерпением ждём возможности прогуляться с вами по столице и почувствовать древний и живой город!