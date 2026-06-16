Откройте нетуристический участок Великой Китайской стены в живописном ущелье Дракона! Здесь древнее сооружение отражается в изумрудной глади озера, а каменные зубцы буквально уходят под воду.
Вы прогуляетесь среди горных хребтов, покатаетесь на лодке, узнаете легенды и реальные факты об этом месте и по желанию попробуете домашнюю еду у местных жителей в деревне Хуанхуа.
Вы прогуляетесь среди горных хребтов, покатаетесь на лодке, узнаете легенды и реальные факты об этом месте и по желанию попробуете домашнюю еду у местных жителей в деревне Хуанхуа.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Пекина
10:30–11:00 — прибытие в деревушку Хуанхуа: лёгкая прогулка, знакомство с атмосферой и бытом
11:00–13:00 — прогулка по Великой Китайской стене в ущелье Дракона
13:00–14:00 — лодочная прогулка по озеру Хуанхуа (по желанию): стена отражается в воде и уходит под гладь озера
14:00–15:00 — обед у местных жителей: домашняя традиционная китайская кухня (по желанию)
15:00–16:00 — свободное время: отдых, фото, сувениры, прогулки по деревне
16:00–18:00 — возвращение в Пекин
Вы узнаете:
- почему часть стены здесь уходит под воду и как это связано с легендой о драконе
- что местные жители до сих пор приносят в подношение духам предков у подножия стены
- а также правду и мифы о Великой Китайской стене — зачем её строили на самом деле
Организационные детали
- Этот участок стены в отличии от других хорошо отреставрирован, и не обязательно брать билеты на фуникулёр
- Тайминг ориентировочный и может меняться
- Предоставляется трансфер от вашего отеля. Поедем на легковом автомобиле (я за рулем)
- Отдельно оплачивается входной билет на стену — $10 за чел. (детям и студентам скидка 50%), прогулка на лодке — $10 (по желанию), обед — около $7 (по желанию)
ежедневно в 08:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татэвик — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.
Входит в следующие категории Пекина
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