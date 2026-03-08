Пекин после захода солнца — это удивительная картина, где золотистое сияние древних дворцов соседствует с неоновым блеском небоскрёбов. Этот контраст создаёт ощущение настоящего путешествия во времени.
Вы окажетесь в местах, где оживает история великой империи, а также увидите современные архитектурные шедевры — новые символы столицы Китая.
Вы окажетесь в местах, где оживает история великой империи, а также увидите современные архитектурные шедевры — новые символы столицы Китая.
Описание экскурсии
Наследие династии Мин и старый город
- Парк городской стены: мы побываем у самого длинного сохранившегося участка внутренней стены эпохи Мин (1368–1644 гг.). В ночной подсветке укрепления выглядят особенно грандиозно на фоне современных высоток.
- Район Дачжаньлань: вы погрузитесь в атмосферу старого Пекина на оживлённой пешеходной улице. В лучах традиционных красных фонарей можно попробовать местные закуски и заглянуть в старинные лавки.
Футуризм и искусство
- Национальный большой театр: ночью это здание из титана и стекла напоминает гигантскую светящуюся жемчужину, плывущую по воде.
- Китайское цирковое искусство: по желанию вы сможете прикоснуться к одному из самых зрелищных направлений восточной культуры. Китайский цирк — это не клоунада, а невероятная акробатическая виртуозность, грация и поэтичная красота движений.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле HONDA HR-V Sport.
- Дополнительно оплачиваются билеты в цирк — от 180 до 680 юаней ($26–98).
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3269 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный маршрут, комфортное авто, хороший гид (Антон). Нам все понравилось.
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Большое спасибо Борису за прекрасную экскурсию по ночному Пекину! Семья в восторге! 👍
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В
спасибо большое Борису за отличную экскурсию,рекомендую
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Спасибо за экскурсию по вечернему Пекину. Встретили в аэророрту- погуляли- отвезли в отель. Нам все понравилось, остались положительные впечатления. Спасибо!
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N
Все прошло на отлично.
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Н
Экскурсия как таковая не состоялась, был просто бег по старым улочкам, гид был просто сопровождающим. Он торопился, постоянно переписывался и разговаривал по телефону. Потом на машине проехали мимо площади
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