Приглашаем вас прикоснуться к миру императоров Древнего Китая. В залах, садах, павильонах дворца Ихэюань вы поймете, как жили представители династии Цин. На чайной церемонии понаблюдаете за изящным ритуалом, без которого не обходились монаршие приёмы. А также станете гостем на пышном застолье и попробуете блюда по старинным рецептам, которые подавали при дворе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

12:00–15:00 — Летний дворец

Вы пройдёте по расписному коридору и залам, рассмотрите изображения на основе истории и легенд. Узнаете о резиденции и быте, жизненном укладе, правилах императорской семьи. Услышите о китайской дворцовой архитектуре, символике декора и церемониях при дворе, происходивших здесь событиях. Полюбуетесь озёрами, каменными мостами, садовыми композициями.

15:30–16:30 — чайная церемония

Чайная церемония — неотъемлемая часть досуга монархов и официальных приёмов. Вы понаблюдаете за изящным ритуалом, узнаете традиции и правила, научитесь отличать сорта. Рассмотрите старинные инструменты для заварки чая и керамическую посуду.

18:38–20:38 — банкет

В комплексе «Юйсяньду» восстановлено убранство императорских покоев. Ужин здесь — целое шоу, сочетающее кулинарию, театр и культуру. Вы познакомитесь с дворцовой кухней, правилами проведения пиров, традициями застолья. Попробуете блюда по старинным рецептам: в меню бывают утка по-пекински, суп с морскими огурцами и другие деликатесы. Увидите костюмы, танцы, элементы оперы.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на минивэне и чайная церемония

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы