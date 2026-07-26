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Летний дворец в Пекине, чайная церемония и императорский пир

Полноценное погружение в жизнь китайских правителей
Приглашаем вас прикоснуться к миру императоров Древнего Китая. В залах, садах, павильонах дворца Ихэюань вы поймете, как жили представители династии Цин. На чайной церемонии понаблюдаете за изящным ритуалом, без которого не обходились монаршие приёмы.

А также станете гостем на пышном застолье и попробуете блюда по старинным рецептам, которые подавали при дворе.
Летний дворец в Пекине, чайная церемония и императорский пир
Летний дворец в Пекине, чайная церемония и императорский пир
Летний дворец в Пекине, чайная церемония и императорский пир

Описание экскурсии

12:00–15:00 — Летний дворец

Вы пройдёте по расписному коридору и залам, рассмотрите изображения на основе истории и легенд. Узнаете о резиденции и быте, жизненном укладе, правилах императорской семьи. Услышите о китайской дворцовой архитектуре, символике декора и церемониях при дворе, происходивших здесь событиях. Полюбуетесь озёрами, каменными мостами, садовыми композициями.

15:30–16:30 — чайная церемония

Чайная церемония — неотъемлемая часть досуга монархов и официальных приёмов. Вы понаблюдаете за изящным ритуалом, узнаете традиции и правила, научитесь отличать сорта. Рассмотрите старинные инструменты для заварки чая и керамическую посуду.

18:38–20:38 — банкет

В комплексе «Юйсяньду» восстановлено убранство императорских покоев. Ужин здесь — целое шоу, сочетающее кулинарию, театр и культуру. Вы познакомитесь с дворцовой кухней, правилами проведения пиров, традициями застолья. Попробуете блюда по старинным рецептам: в меню бывают утка по-пекински, суп с морскими огурцами и другие деликатесы. Увидите костюмы, танцы, элементы оперы.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на минивэне и чайная церемония
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Летний дворец: ~$4,5
  • Банкет: 1 ряд — $168, 2–3 ряды — $120, 4–5 ряды — $105

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9653 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
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и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

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