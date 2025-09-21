Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
2 июн в 07:00
3 июн в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин без фильтров
Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Начало: У вашего отеля, который находится в центре города
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$388 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 21 сен 2025
Понравилась организация экскурсии. Агентство было на связи, оперативно отвечали на все вопросы перед поездкой. Гид Юлия - очень заботливая и внимательная, все, что планировали, показала и рассказала, комфортная машина и вежливый водитель добавили приятные впечатления от поездки.
Н
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилось все! Экскурсовод Зоя прекрасно говорит на русском языке, очень интересно все было. Помогла купить чай и найти вкусный ресторан ❤️🔥 Советую!
Е
Очень понравилась экскурсия и организация! Большое спасибо гиду Маше и водителю!
эта экскурсия прекрасно подойдет для тех, кто не может уже много ходить. у нас данная экскурсия пришлась на последний день,
И
отлично прогулялись, гид русскоговорящий, огромное спасибо!
A
Были на экскурсии с Зоей, остались в полном восторге! Билеты в Запретный город для насприобрели заранее, все очень организованно. Посетили
Всем рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто впервые в Пекине. Евгений нам организовал отличнейшее мероприятие. Первое - водитель встретил нас
Ю
Экскурсию проводила очень приятный гид,Зоя. Отличное владение русским языком и четкая программа экскурсии. Могла ответить на все вопросы. Высокий уровень.
Экскурсия прошла великолепно! Это был невероятно увлекательный и познавательный день.
Огромная благодарность нашему гиду Юле. Материал подан легко, живо и с
Всё хорошо и легко. На одном дыхании. Хорошие машины. Подаются вовремя. Маршрут интересный и насыщенный.
Всего 257 отзывов в Пекине в категории "Парк Ихэюань"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк Ихэюань»
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Парк Ихэюань" можно забронировать 4 экскурсии от 270 до 388. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
