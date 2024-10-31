Локация из «Аватара» Стеклянный мост в горах Юньтайшань был открыт для публики в 2016-м году и удивляет внушительными размерами: его длина составляет 430 метров при ширине 6 метров, а подвесная конструкция возвышается на высоте 260 метров над землёй. Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань. Этот природный ландшафт с его впечатляющими видами послужил вдохновением для создателей фантастической вселенной фильма «Аватар», Некоторые сцены первой части франшизы были сняты именно здесь. Пройдя по стеклянному настилу моста, вы сможете насладиться головокружительными панорамами окружающих гор и ущелий. Китайские традиции Завершится наша экскурсия традиционной китайской чайной церемонией. Атмосфера умиротворения и гармонии, сопровождающая это действо, позволит вам в полной мере прочувствовать древние китайские ритуалы чаепития. Важная информация:

Возьмите с собой перекус и воду.