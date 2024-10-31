На экскурсии по стеклянному мосту Юньтайшань вы сможете пройтись по 430-метровому стеклянному настилу, возвышающемуся на высоте 260 метров.
Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке
Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание трансфер
Локация из «Аватара» Стеклянный мост в горах Юньтайшань был открыт для публики в 2016-м году и удивляет внушительными размерами: его длина составляет 430 метров при ширине 6 метров, а подвесная конструкция возвышается на высоте 260 метров над землёй. Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань. Этот природный ландшафт с его впечатляющими видами послужил вдохновением для создателей фантастической вселенной фильма «Аватар», Некоторые сцены первой части франшизы были сняты именно здесь. Пройдя по стеклянному настилу моста, вы сможете насладиться головокружительными панорамами окружающих гор и ущелий. Китайские традиции Завершится наша экскурсия традиционной китайской чайной церемонией. Атмосфера умиротворения и гармонии, сопровождающая это действо, позволит вам в полной мере прочувствовать древние китайские ритуалы чаепития. Важная информация:
Возьмите с собой перекус и воду.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный лесной парк Чжанцзяцзе
- Стеклянный мост в горах Юньтайшань
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Обязательные расходы: входные билеты в парк - $27
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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