Мои заказы

Стеклянный мост Тяньюньшань – экскурсии в Пекине

Найдено 5 экскурсий в категории «Стеклянный мост Тяньюньшань» в Пекине на русском языке, цены от $168, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Начало: Ваш отель в центре
Расписание: в 09:00
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
$168 за всё до 4 чел.
Три грани Китая: стеклянный мост, чайная церемония и китайский цирк
8 часов
-
10%
6 отзывов
Билеты
Три грани Китая: стеклянный мост, чайная церемония и китайский цирк
Начало: Пекин
Расписание: Любое время можно
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$270$300 за всё до 6 чел.
Поднебесная: стеклянный мост, чайная церемония и шоу акробатики
10 часов
-
12%
10 отзывов
Билеты
Поднебесная: стеклянный мост, чайная церемония и шоу акробатики
Начало: Ваш отель в центре
$259.60$295 за всё до 6 чел.
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Начало: Отель или аэропорт (за дополнительную плату)
Завтра в 05:00
1 июн в 00:00
$280 за всё до 15 чел.
Прогулка по cтеклянному мосту, чайная церемония и посещение Музея шёлка
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по cтеклянному мосту, чайная церемония и посещение Музея шёлка
Начало: По договорённости, в пределах 4-го кольца Пекина
Расписание: Ежедневно в 8:00
$273 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

S
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Спасибо большое за экскурсию. Посмотрели и мост, и площадку. Виды завораживающие, народу практически не было. Насладились прогулкой без толпы. Водитель был доброжелателен и вежлив, купил нам все билеты, проводил, все показал. Общались через переводчик, проблем с этим не было.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Отличная экскурсия. Забрали нас прям у отеля. Нас было трое. Поездка была комфортная. Про приезду к стеклянному мосту, водитель через
читать дальшеуменьшить

переводчик чётко всё объяснил и отдал нам билеты. Мы поднялись до фуникулера и после на нём. По мосту гуляли столько сколько хотели. Очень красивые места, много зон для фото. Всем советую. После нас также на комфортабельном автомобиле увезли до отеля. Спасибо организаторам за экскурсию

Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Это экскурсия, которая стоит порекомендовать, не требует русского гида, водитель с программным обеспечением может полностью общаться с нами, водитель очень
читать дальшеуменьшить

добрый, очень профессиональный, Сегодня наш шофер помог нам купить билеты, а также прислал нас в пункт проверки билетов, рассказал нам маршрут, очень профессиональный, еще раз, эта линия не требует русского гида, стоит много денег, не стоит, водитель может быть компетентным, их обслуживание клиентов всегда в режиме онлайн, есть задачи требования, все можно помочь решить, стоит рекомендовать

Вам был полезен этот отзыв?
М
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Ездили 21 апреля. Поездка очень понравилась. Водитель приехал в отель заранее. Машина чистая, вода, кондиционер. Улыбчивый водитель, который общался с
читать дальшеуменьшить

нами через переводчик. Купил нам билеты, проводил на гору. И три часа ждал нас, пока мы гуляли. После довёз нас до самого отеля. (расчёт) обратите внимание, после того как вы вернулись уже обратно. Водитель ещё подарил нам игрушку Панды. За это ему большое спасибо. Было очень приятно 🥰. Если собираетесь. Очень рекомендую-одевайте удобную обувь. Ходить много. Но этого стоит.

Вам был полезен этот отзыв?
A
Поднебесная: стеклянный мост, чайная церемония и шоу акробатики
Экскурсия понравилась, гид Юрий хорошо понимает и разговаривает по русски, встретил, купил билеты, прошёлся с нами по всем местам, отвечал на все вопросы. Машина крутая, новая камри Андрей тоже на связи до экскурсии по всем вопросам. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Все было великолепно, нас вовремя встретили с аэропорта, сопровождали по выбранному маршруту, природа завораживала. Михаил поил, кормил, делали массаж ног,
читать дальшеуменьшить

на ярмарки жемчуга купили очень дешево ожерелье. Отдельное спасибо Михаилу, был с нами 12 часов, старался чтоб мы везде успели. Советую, цена и качество. Долго искала и Рада что обратилась к ним🙏🙏🙏Михаил стал родным человеком ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
В
Поднебесная: стеклянный мост, чайная церемония и шоу акробатики
посетили экскурсию на стеклянный мост. машину предоставили отличную, водитель-гид Юра, очень вежливый человек, любую трудность в общении с персоналом на
читать дальшеуменьшить

объектах мгновенно решал. чайная церемония была поучительная. очень понравился стеклянный мост, правда добираться было немного сложно (очень крутые лестницы). особенно понравилась шоу акробатов, просто замечательное шоу.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Нам все понравилось, комфортный автомобиль, правда водителю было очень жарко, а нам, наоборот, очень холодно. но это ладно, сама доставка
читать дальшеуменьшить

до моста была отличная, водитель купил билеты и показал куда идти, сам в это время ждал нас на парковке. После нашего прихода доставил в отель и только потом взял деньги.
Очень удобно, всем советую!!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Максим очень хороший гид, всё хорошо рассказывал, отвечал на наши вопросы, заботился о нашем комфорте, пунктуален. Можете смело обращаться, у
читать дальшеуменьшить

Максима прекрасный русский язык. Так же он нам советовал места где можно вкусно покушать и где купить сувениры, места при этом не дорогие.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Все отлично! Начиная с улыбчивого водителя до его идеально чистой машины, наличие воды и салфеток, а при наличии переводчика в телефоне вообще не было проблем остановиться, найти кофе и довез до куда попросили!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 51 отзыв в Пекине в категории "Стеклянный мост Тяньюньшань"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Стеклянный мост Тяньюньшань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением;
  2. Три грани Китая: стеклянный мост, чайная церемония и китайский цирк;
  3. Поднебесная: стеклянный мост, чайная церемония и шоу акробатики;
  4. Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок;
  5. Прогулка по cтеклянному мосту, чайная церемония и посещение Музея шёлка.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Стеклянный мост Тяньюньшань" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 168 до 280 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Стеклянный мост Тяньюньшань», 51 ⭐ отзыв, цены от $168. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль