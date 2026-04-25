Небо и Земля Пекина: духовные практики и повседневная жизнь
От храмовой тишины и чайного ритуала к живой энергии хутунов и акробатики
Этот маршрут не просто проведёт вас по знаковым местам Пекина, а соединит небесное и земное — Храм Неба, чайную церемонию, хутуны и акробатическое шоу.
В течение дня вы погрузитесь в философию, поймёте логику китайской культуры, где стремление к гармонии пронизывает всё — от планировки дома до чашки чая — и унесёте с собой ощущение внутреннего баланса.
Описание экскурсии
9:00 — встреча у отеля
9:30–10:30 — озеро Шичахай и хутуны
Неспешно прогуляемся вдоль воды, где царят утренняя свежесть и размеренный ритм старого Пекина. По желанию вы прокатитесь на традиционных велорикшах — это не только атмосферно, но и удобно. А ещё побываете в доме местной семьи и оцените классическую планировку, ощущение уюта и равновесия.
10:30–11:00 — улица Яньдайсе
Лавки, вывески, детали архитектуры — здесь всё работает на ощущение связи времён. Мы заглянем в Императорскую кондитерскую, где вы сможете увидеть часть процесса приготовления традиционных сладостей и при желании купить угощения.
11:30–12:20 — чайная церемония
Всего 1 час в компании мастера — и время замедляется, мысли проясняются, а простое действие превращается в практику созерцания и внутренней тишины.
13:20–14:00 — Храм Неба (Тяньтань)
Алтарь Неба и Зал молитвы о хорошем урожае откроют представление о том, как древние китайцы понимали связь между Небом и Землёй. Здесь легко почувствовать сосредоточенность, покой и масштаб мышления цивилизации, для которой гармония была основой порядка.
14:30–15:30 — акробатическое шоу
Яркое и динамичное представление, в котором ловкость, сила и точность становятся результатом многолетнего труда. Это зрелище вдохновляет и напоминает о том, каких высот способен достичь человек благодаря дисциплине и вере в себя.
16:00–17:00 — ужин
Праздничный ужин с уткой по-пекински (оплачивается отдельно). Кулинарная кульминация дня и логичное завершение пути от духовного к земному.
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Поездка на велорикшах: 150 юаней за чел.
Посещение дома пекинской семьи: 20 юаней за чел.
Входные билеты в Храм Неба: 40 юаней за чел.
Билеты на акробатическое шоу – от 280 юаней до 880 юаней, цены зависят от места
Питание (обед или ужин, угощения в Императорской кондитерской) по меню
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Пекине
Провела экскурсии для 153 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальшеуменьшить
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
