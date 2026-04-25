Этот маршрут не просто проведёт вас по знаковым местам Пекина, а соединит небесное и земное — Храм Неба, чайную церемонию, хутуны и акробатическое шоу. В течение дня вы погрузитесь в философию, поймёте логику китайской культуры, где стремление к гармонии пронизывает всё — от планировки дома до чашки чая — и унесёте с собой ощущение внутреннего баланса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — встреча у отеля

9:30–10:30 — озеро Шичахай и хутуны

Неспешно прогуляемся вдоль воды, где царят утренняя свежесть и размеренный ритм старого Пекина. По желанию вы прокатитесь на традиционных велорикшах — это не только атмосферно, но и удобно. А ещё побываете в доме местной семьи и оцените классическую планировку, ощущение уюта и равновесия.

10:30–11:00 — улица Яньдайсе

Лавки, вывески, детали архитектуры — здесь всё работает на ощущение связи времён. Мы заглянем в Императорскую кондитерскую, где вы сможете увидеть часть процесса приготовления традиционных сладостей и при желании купить угощения.

11:30–12:20 — чайная церемония

Всего 1 час в компании мастера — и время замедляется, мысли проясняются, а простое действие превращается в практику созерцания и внутренней тишины.

13:20–14:00 — Храм Неба (Тяньтань)

Алтарь Неба и Зал молитвы о хорошем урожае откроют представление о том, как древние китайцы понимали связь между Небом и Землёй. Здесь легко почувствовать сосредоточенность, покой и масштаб мышления цивилизации, для которой гармония была основой порядка.

14:30–15:30 — акробатическое шоу

Яркое и динамичное представление, в котором ловкость, сила и точность становятся результатом многолетнего труда. Это зрелище вдохновляет и напоминает о том, каких высот способен достичь человек благодаря дисциплине и вере в себя.

16:00–17:00 — ужин

Праздничный ужин с уткой по-пекински (оплачивается отдельно). Кулинарная кульминация дня и логичное завершение пути от духовного к земному.

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы