Что вас ожидает

Мы начнём прогулку на знаменитой пешеходной улице Цяньмэнь — одной из древнейших в Пекине.

Воздадим должное фестивалю уличной еды: жареные скорпионы, цикады и куколки шелкопряда, а также доужир — единственный в своём роде пекинский напиток.

Вы услышите об истории улицы и планировке императорского города и полюбуетесь древними воротами Цяньмэнь.

Прогуляемся по хутунам — старинным жилым кварталам вокруг Запретного города.

Мы расскажем, как возникли и как устроены традиционные дома сыхэюань, и о том, как был организован быт горожан столетия назад.

Организационные детали