Пекин после заката — это совсем другой город: пряный, шумный и сияющий огнями.
Вы прогуляетесь по району хутунов — жилых кварталов династий Мин и Цин, познакомитесь с историей и духом старого Китая. А на прогулке по центральной оси Пекина насладитесь расслабленной атмосферой современной столицы. И при желании попробуете местные уличные деликатесы.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку на знаменитой пешеходной улице Цяньмэнь — одной из древнейших в Пекине.
Воздадим должное фестивалю уличной еды: жареные скорпионы, цикады и куколки шелкопряда, а также доужир — единственный в своём роде пекинский напиток.
Вы услышите об истории улицы и планировке императорского города и полюбуетесь древними воротами Цяньмэнь.
Прогуляемся по хутунам — старинным жилым кварталам вокруг Запретного города.
Мы расскажем, как возникли и как устроены традиционные дома сыхэюань, и о том, как был организован быт горожан столетия назад.
Организационные детали
- Трансфер от места вашего проживания и между локациями проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества человек.
- Дегустация стрит-фуда — по желанию, ~$10–15 за чел.
- По договорённости встретим вас в аэропорту (или отвезём в аэропорт по окончании) за доплату $50.
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
ежедневно в 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 771 туриста
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае — работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами — организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика.
Входит в следующие категории Пекина
