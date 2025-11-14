Что вас ждёт? Хотите увидеть весь мир, не выезжая из Пекина? Отправляйтесь в Парк Мира — крупнейший тематический парк Китая, где собраны уменьшенные копии более ста всемирно известных достопримечательностей из 40 стран. Среди них — Красная площадь, Тадж-Махал, Эйфелева башня и многие другие. Всего за несколько шагов вы перенесетесь от Египетских пирамид к Сиднейскому оперному театру. Это место поражает воображение как детей, так и взрослых. Самое высокое и впечатляющее сооружение Пекина — Пекинская телебашня высотой 405 метров. На высоте 240 метров находится смотровая площадка, откуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город. Чтобы рассмотреть детали, воспользуйтесь установленным там телескопом. После мы отправимся на чайную церемонию, где вы сможете отдохнуть и насладиться настоящим китайским чаем. Старейший и крупнейший зоопарк Китая находится в Пекине. Здесь обитают преимущественно дикие и редкие животные Китая, а также редкие представители фауны со всего мира. Главная гордость зоопарка — большие панды. Помимо Дома гигантской панды, основными секторами зоопарка являются: обезьяний холм, львиный и тигриный холмы, гора медведей, дом золотых обезьян, африканская зона, вольер жирафов, озеро водоплавающих птиц и другие. Важная информация:

Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.