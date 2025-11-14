Цель этой экскурсии — подарить ребенку новые знания, пробудить интерес к науке или искусству в увлекательной форме. Она не только обогатит его кругозор, но и подарит массу удовольствия.
Посетив Пекинскую телебашню, парк миниатюр и зоопарк, ребёнок надолго сохранит яркие воспоминания и, возможно, даже захочет углубить свои познания.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Хотите увидеть весь мир, не выезжая из Пекина? Отправляйтесь в Парк Мира — крупнейший тематический парк Китая, где собраны уменьшенные копии более ста всемирно известных достопримечательностей из 40 стран. Среди них — Красная площадь, Тадж-Махал, Эйфелева башня и многие другие. Всего за несколько шагов вы перенесетесь от Египетских пирамид к Сиднейскому оперному театру. Это место поражает воображение как детей, так и взрослых. Самое высокое и впечатляющее сооружение Пекина — Пекинская телебашня высотой 405 метров. На высоте 240 метров находится смотровая площадка, откуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город. Чтобы рассмотреть детали, воспользуйтесь установленным там телескопом. После мы отправимся на чайную церемонию, где вы сможете отдохнуть и насладиться настоящим китайским чаем. Старейший и крупнейший зоопарк Китая находится в Пекине. Здесь обитают преимущественно дикие и редкие животные Китая, а также редкие представители фауны со всего мира. Главная гордость зоопарка — большие панды. Помимо Дома гигантской панды, основными секторами зоопарка являются: обезьяний холм, львиный и тигриный холмы, гора медведей, дом золотых обезьян, африканская зона, вольер жирафов, озеро водоплавающих птиц и другие. Важная информация:
Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Мира
- Пекинская телебашня
- Зоопарк
Что включено
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты: в Парк Мира - 100 юаней/чел. (для детей ростом до 1, 2 м бесплатно) в зоопарк - 15 юаней/чел. на Пекинскую телебашню - 90 юаней/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
14 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Василий оказался на высоте. Везде нас сводили, вкусное кафе, рекомендую. Спасибо
