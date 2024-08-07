7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин с детьми: Парк Мира, телебашня, зоопарк
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
29 окт в 15:00
8 ноя в 08:00
$280 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandra7 августа 2024Сложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказ информативным, дающим представление о культуре и истории Китая.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пекинская телебашня»
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Сейчас в Пекине в категории "Пекинская телебашня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 280 до 614. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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