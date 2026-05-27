Прогулка по улице Цяньмэнь: храм Юнхэгун, чайная церемония и пекинские закуски
Попробовать стритфуд в центре Пекина и увидеть Будду из цельного сандала
Мы заберём вас из отеля, чтобы показать храм 17 века и местный Арбат с исторической застройкой. Побываем на чайной церемонии и погуляем в центре, чтобы найти и попробовать вкусные локальные блюда. А после гастрономического погружения в Пекин доставим вас обратно в отель.
Описание экскурсии
Юнхэгун — ламаистский храм (около 1 ч)
Один из крупнейших тибетских буддийских монастырей за пределами Тибета. Его построили в 1694 году как резиденцию принца династии Цин, позже он стал монастырём школы Гэлуг и центром тибетского буддизма в Северном Китае.
Вы увидите архитектуру с элементами ханьской, тибетской и монгольской традиций, залы Ванфугэ и Юнхэдянь с резьбой и буддийскими статуями. Главная реликвия — 26-метровая статуя Будды Майтреи, вырезанная из цельного сандалового дерева.
Чайная церемония (около 1 ч)
Если у вас мало времени, можем сократить чаепитие.
Улица Цяньмэнь (около 2 ч)
Историческая пешеходная улица к югу от площади Тяньаньмэнь. Здесь сохранилась застройка в стиле эпох Мин и Цин: традиционные фасады, старинные вывески, каменные мостовые.
Во время прогулки вы по желанию попробуете пекинские закуски — от утки по-пекински до шашлыков чуань, заглянете в чайные и магазины старинных брендов, таких как Даочуйюй и Цюаньцзюйдэ. Улица сочетает историческую атмосферу и современную городскую жизнь.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Бадзюнь SUV, Daimler или Buick
Дополнительные расходы: напитки и закуски (по желанию), билет в Юнхэгун (ламаистский храм) — 25 юаней ($3,62) за чел., есть льготы для детей и пожилых людей
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Мы живём и работаем в Пекине больше 20 лет, он стал нашим вторым домом и мы любим эту землю.
Хотим предложить нашим русскоязычными друзьям и путешественникам насладиться культурным наследием Китая и местной кухней.
