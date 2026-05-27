Мы заберём вас из отеля, чтобы показать храм 17 века и местный Арбат с исторической застройкой. Побываем на чайной церемонии и погуляем в центре, чтобы найти и попробовать вкусные локальные блюда. А после гастрономического погружения в Пекин доставим вас обратно в отель.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Юнхэгун — ламаистский храм (около 1 ч)

Один из крупнейших тибетских буддийских монастырей за пределами Тибета. Его построили в 1694 году как резиденцию принца династии Цин, позже он стал монастырём школы Гэлуг и центром тибетского буддизма в Северном Китае.

Вы увидите архитектуру с элементами ханьской, тибетской и монгольской традиций, залы Ванфугэ и Юнхэдянь с резьбой и буддийскими статуями. Главная реликвия — 26-метровая статуя Будды Майтреи, вырезанная из цельного сандалового дерева.

Чайная церемония (около 1 ч)

Если у вас мало времени, можем сократить чаепитие.

Улица Цяньмэнь (около 2 ч)

Историческая пешеходная улица к югу от площади Тяньаньмэнь. Здесь сохранилась застройка в стиле эпох Мин и Цин: традиционные фасады, старинные вывески, каменные мостовые.

Во время прогулки вы по желанию попробуете пекинские закуски — от утки по-пекински до шашлыков чуань, заглянете в чайные и магазины старинных брендов, таких как Даочуйюй и Цюаньцзюйдэ. Улица сочетает историческую атмосферу и современную городскую жизнь.

