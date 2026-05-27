Китайская акробатика — одна из древних форм народного искусства, она даже включена в список нематериального культурного наследия страны.
Приглашаем вас увидеть фантастические трюки и головокружительные номера — словно за гранью возможностей человеческого тела.
Мы организуем для вас комфортный трансфер, покупку билетов и участие в классической чайной церемонии.
Описание трансфер
Акробатическое шоу (1 ч)
В Китае цирк оформился в отдельное искусство в период династии Цинь. Сегодня оно охватывает десятки жанров с элементами экстрима: трюки, манипуляции с предметами и конные выступления. Это особенное зрелище — будете жалеть, если пропустите!
Чайная церемония
Вы познакомитесь со старинной китайской традицией и попробуете несколько видов чая: зелёный, улун, пуэр, красный и другие. Китай — родина чая, и эта часть вечера поможет глубже погрузиться в его культуру.
Организационные детали
- Водитель из нашей команды заберёт вас из отеля за 40–60 мин до шоу и отвезёт обратно после представления. Начало — в 16:00 или 17:40, уточните при бронировании
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле KIA, Toyota, Volkswagen Passat или Buick
- Дополнительно оплачиваются билеты — от 280 до 880 юаней с чел. (~$41–129) в зависимости от категории и расположения места. Обратите внимание: билеты невозвратные
- Чайная церемония входит в стоимость
- По запросу организуем поездку для большего количества участников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 278 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
Входит в следующие категории Пекина
