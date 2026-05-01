«Девятый источник» — это городской оазис для отдыха и релаксации. Наш водитель заберёт вас из отеля, с комфортом доставит в спа, а после отвезёт обратно. У вас будет возможность отдохнуть и перезагрузиться, не беспокоясь о дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Термальные источники

Богатая минералами вода поступает из глубоких скважин. Есть открытые и закрытые бассейны с разной температурой. В тематических зонах ждут ванны с добавками: имбирная, молочная, с японской сакурой, с китайскими травами.

Бани

В комплексе разные типы парных: соляная пещера, кристаллическая комната, инфракрасная сауна и комната с ледяным воздухом. Между посещениями можно отдохнуть на тёплых полах из натурального камня или в уютных уголках с подушками.

Питание

Огромный выбор блюд китайской, японской и европейской кухни, а также морепродуктов, десертов, фруктов и соков.

Зона отдыха и развлечений

Есть залы с массажными креслами, шезлонгами и телевизорами, детская игровая зона, компьютерные и настольные игры, PlayStation, кинотеатр, комнаты для караоке и т. д. Доступны косметические и спа-процедуры, а также маникюр и педикюр.

Организационные детали