Трансфер в спа-центр «Девятый источник» (и обратно)

Отправиться в премиум-комплекс Пекина: термальные источники, бани и развлечения
«Девятый источник» — это городской оазис для отдыха и релаксации. Наш водитель заберёт вас из отеля, с комфортом доставит в спа, а после отвезёт обратно. У вас будет возможность отдохнуть и перезагрузиться, не беспокоясь о дороге.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Термальные источники

Богатая минералами вода поступает из глубоких скважин. Есть открытые и закрытые бассейны с разной температурой. В тематических зонах ждут ванны с добавками: имбирная, молочная, с японской сакурой, с китайскими травами.

Бани

В комплексе разные типы парных: соляная пещера, кристаллическая комната, инфракрасная сауна и комната с ледяным воздухом. Между посещениями можно отдохнуть на тёплых полах из натурального камня или в уютных уголках с подушками.

Питание

Огромный выбор блюд китайской, японской и европейской кухни, а также морепродуктов, десертов, фруктов и соков.

Зона отдыха и развлечений

Есть залы с массажными креслами, шезлонгами и телевизорами, детская игровая зона, компьютерные и настольные игры, PlayStation, кинотеатр, комнаты для караоке и т. д. Доступны косметические и спа-процедуры, а также маникюр и педикюр.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota, Honda или Buick
  • Входной билет оплачивается самостоятельно: 398 юаней ($57) за чел. В комплексе есть дополнительные платные услуги
  • За рулём будет водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1389 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

