10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Путешествие по Пекину и Великой Китайской стене за один день на комфортабельном автомобиле - это идеальный выбор для деловых людей. (160 symbols)
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Погрузитесь в историю Великой Китайской стены и насладитесь захватывающим полётом на вертолёте. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
«Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (опционально)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по Пекину премиум-класса на комфортабельных автомобилях идеально подойдет деловым людям, которые хотят открыть для себя столицу Китая без лишних затрат времени»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 ноября 2024Добрый день! Были один день в Пекине и выбор пал на эту Экскурсию. Нам оооочень понравилось! Гид Николай забрал нас
- ААнна4 ноября 2024Все очень понравилось. Гид Коля очень хорошо знает историю, интересно рассказывает и прекрасно говорит на русском.
- YYevgeniya1 ноября 2024Потрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезли ещё в зоопарк и мы посмотрели на панд и потом нам посоветовали и помогли с организацией ужина в ресторане!
- ВВадим17 сентября 2024Если смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самой. Николай все организует так, чтобы были только идеально положительные впечатления и минимум хлопот. Спасибо организаторам огромное, идеально! 🤩
- ЭЭдуард2 сентября 2024Мы были проездом в Пекине и по плану хотели посмотреть Великую Китайскую стену. На все передвижения у нас было 6
- ССветлана31 августа 2024Спасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии на 2 дня: Пекин и
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 398. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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