VIP-экскурсии в Пекине с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Пекине на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
На машине
На микроавтобусе
27 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Путешествие по Пекину и Великой Китайской стене за один день на комфортабельном автомобиле - это идеальный выбор для деловых людей. (160 symbols)
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
На машине
На вертолёте
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Погрузитесь в историю Великой Китайской стены и насладитесь захватывающим полётом на вертолёте. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
«Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (опционально)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по Пекину премиум-класса на комфортабельных автомобилях идеально подойдет деловым людям, которые хотят открыть для себя столицу Китая без лишних затрат времени»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Добрый день! Были один день в Пекине и выбор пал на эту Экскурсию. Нам оооочень понравилось! Гид Николай забрал нас
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    в отеле, определились с маршрутом, какую точку выбрать для посещения на Китайской стене. Восторг! До обеда мы были на Стене, потом была чайная церемония. Очень доходчиво на русском девушка рассказала нам про разные чаи, все попробовали (что понравилось приобрели). Посетили олимпийские объекты, площадь, погуляли в саду императора, а потом Николай отвез нас в ресторан с пекинской уткой (не туристический). Спасибо за великолепный день! Всем советуем.

  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Все очень понравилось. Гид Коля очень хорошо знает историю, интересно рассказывает и прекрасно говорит на русском.
  • Y
    Yevgeniya
    1 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Потрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезли ещё в зоопарк и мы посмотрели на панд и потом нам посоветовали и помогли с организацией ужина в ресторане!
    Потрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезлиПотрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезлиПотрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезлиПотрясающая экскурсия! Гид Ирина очень интересно рассказала и познакомила с Пекином. По нашей просьбе нас отвезли
  • В
    Вадим
    17 сентября 2024
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Если смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самой. Николай все организует так, чтобы были только идеально положительные впечатления и минимум хлопот. Спасибо организаторам огромное, идеально! 🤩
    Если смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самойЕсли смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самойЕсли смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самойЕсли смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самойЕсли смотреть ВКС то только так: сначала на вертолете, потом прогуляться на ней самой
  • Э
    Эдуард
    2 сентября 2024
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Мы были проездом в Пекине и по плану хотели посмотреть Великую Китайскую стену. На все передвижения у нас было 6
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    -7 часов. Из-за. пробок только на машине ехали из аэропорта до места около двух часов (140 км). Полет на вертолёте вдоль открытой части Китайской стены пролился около 20 минут, пешком это 21 км по ступенькам вверх, мне кажется не каждый сможет и нужно на это отводить целый день. Был хороший солнечный день и мы смогли увидеть стену со всех ракурсов не доступных пешим ходом. На обратном пути заехали со своим гидом Николаем в местный ресторан чтобы попробовать пекинскую утку. Ресторан для традиционной китайской кухни в городе на 3 звезды, но это нужно посетить, чтобы почувствовать себя обычным местным жителем. Спасибо Николаю, что мы оперативно все успели, получили много новой информации о Китае.

  • С
    Светлана
    31 августа 2024
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Спасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии на 2 дня: Пекин и
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    Китайская стена. На мой взгляд это обязательная программа для тех, кто приезжает в Пекин впервые. Также в процессе экскурсии мы немного помели программу посещения, заехали в медицинский центр, где определяют здоровье по пульсу и дают рекомендации и делают прекрасный массаж, я бы очень рекомендовала посетить данное место. Еще, все 2 дня мы обедали в интересных местных ресторанчиках, это было вкусно, дешево и колоритно)) в общем, Василий знает толк)) 100% рекомендую!

    Спасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии наСпасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии наСпасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии наСпасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии наСпасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии наСпасибо большое гиду Василию! Очень душевный и добрый человек!) много рассказывал интересного) мы брали экскурсии на

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
  2. Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
  3. Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 398. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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