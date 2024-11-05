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-7 часов. Из-за. пробок только на машине ехали из аэропорта до места около двух часов (140 км). Полет на вертолёте вдоль открытой части Китайской стены пролился около 20 минут, пешком это 21 км по ступенькам вверх, мне кажется не каждый сможет и нужно на это отводить целый день. Был хороший солнечный день и мы смогли увидеть стену со всех ракурсов не доступных пешим ходом. На обратном пути заехали со своим гидом Николаем в местный ресторан чтобы попробовать пекинскую утку. Ресторан для традиционной китайской кухни в городе на 3 звезды, но это нужно посетить, чтобы почувствовать себя обычным местным жителем. Спасибо Николаю, что мы оперативно все успели, получили много новой информации о Китае.