Трансфер в Тяньюньшань из Пекина - это уникальная возможность посетить парк с панорамным фуникулёром и стеклянным мостом, соединяющим горные вершины. Гостей ждёт прогулка среди скал, деревьев и водопадов.
После насыщенного дня водитель доставит вас на чайную церемонию, где можно попробовать различные сорта китайского чая и приобрести подарки. По желанию, завершите день ужином в ресторане или шопингом в торговом центре
После насыщенного дня водитель доставит вас на чайную церемонию, где можно попробовать различные сорта китайского чая и приобрести подарки. По желанию, завершите день ужином в ресторане или шопингом в торговом центре
5 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🌉 Стеклянный мост
- 🍃 Природные красоты
- 🍵 Чайная церемония
- 🛍️ Возможность шопинга
Что можно увидеть
- Стеклянный мост
- Смотровая площадка
Описание трансфер
Мы оказываем услугу по перевозке путешественников и не проводим экскурсию
Что вас ожидает
8:00–8:30 — Выезд в парк Тяньюньшань (в пути 1,5–2 часа)
10:30–13:00 — Прогулка по парку:
— Стеклянный мост длиной более 200 метров между двумя вершинами
— Смотровая площадка площадью 600 м², высота над уровнем моря — свыше 1000 метров
— Каменные образования, водопад, густой лес
13:00–15:00 — Возвращение в город
15:00–16:00 — Чайная церемония: дегустация разных сортов китайского чая, возможность приобрести подарки
После 16:00 — По желанию доставим вас в ресторан, где можно попробовать утку по-пекински, либо в отель, торговый центр или на рынок
Организационные детали
- В парке вам предстоит ходить по ступенькам, одевайтесь легко и спортивно
- В стоимость входит трансфер в парк и обратно (на Toyota, Audi или на минивэне Buick), а также чайная церемония
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Парк Тяньюньшань: 218 юаней с чел. (билеты в парк, автобус, фуникулёр вверх и вниз, билет на стеклянную площадку)
- Ужин в ресторане: утка по-пекински — 150–200 юаней с чел.
ежедневно в 08:30 и 16:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 463 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
15 ноя в 06:30
16 ноя в 06:30
$328
$345 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка
Погрузитесь в мир Китая: пройдите по стеклянному мосту, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя тайны шёлка. Это путешествие оставит вас в восторге
Начало: По договорённости в пределах 4-го кольца Пекина
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$273 за всё до 6 чел.