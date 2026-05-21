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Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Пекине на русском языке, цены от $100, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Вечерний досуг по-пекински
На машине
На электромобиле
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерний досуг по-пекински
Электромобили, акробатическое шоу и спа-комплекс (есть дополнительные расходы)
Начало: В вашем отеле в Пекине
«19:00 — спа-комплекс «Девятый источник»В завершение вас ждут термальные бассейны разной температуры, сауны и парные, массажные зоны и пространства для отдыха»
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$100 за всё до 20 чел.
Трансфер в спа-центр «Девятый источник» (и обратно)
На машине
7 часов
-
4%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в спа-центр «Девятый источник» (и обратно)
Отправиться в премиум-комплекс Пекина: термальные источники, бани и развлечения
Начало: У вашего отеля
«Доступны косметические и спа-процедуры, а также маникюр и педикюр»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$151$158 за всё до 6 чел.
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал
Устроить идеальный первый вечер в китайской столице
«19:00–2:00 — ужин и отдых в SPA-комплексе «Девятый источник»Это место сочетает формат SPA, китайской парной и большого гастрономического пространства»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:30
$150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Вечерний досуг по-пекински
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Пекину! Гид Максим был замечательным – он рассказал много интересного о культуре и истории
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города, а еще подготовил вкусные печеньки для нас:)
Мы посетили такие места, о которых самостоятельно и не узнали бы 😁 Особенно впечатлило шоу акробатов, это что-то невероятное!
Рекомендую всем!

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Пекину! Гид Максим был замечательным – он рассказал много интересного
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Катерина
Вечерний досуг по-пекински
прекрасная организация процесса.

Очень понравилась экскурсия.

Гид Саша молодой и очень интеллигентный китаец 💎

классные авто, супер цирковое шоу, Саша везде сопровождал нас.

благодарю от души 👏 молодцы

рекомендую

с уважением, Катерина
прекрасная организация процесса.
прекрасная организация процесса.
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О
Вечерний досуг по-пекински
Спасибо Максиму за теплые, классные 2 дня в Пекине 🤍 Это было полноценное погружение в Китай. За это время мы
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успели увидеть всё самое важное и при этом без спешки и перегруза. Очень классно, что были куплены все билеты, все хорошо организовано, при этом сохраняя гибкость под наши потребности.
Первый день — Запретный город, Храм Неба, акробатическое шоу и даже успели посмотреть машины — очень классный баланс истории, культуры и современности. Второй день — посмотрели запретный город с высоты, в парке. Китайская стена в невероятно красивом месте и атмосферный город рядом. Это было одно из самых сильных впечатлений за поездку.
Отдельный кайф — фото 📸 Максим реально умеет ловить кадр, и у нас теперь куча живых, стильных снимков, а не просто “мы на фоне”.
Очень ценно, что он не просто проводит экскурсию, а вовлекает — рассказывает интересно, отвечает на любые вопросы, делится контекстом про жизнь в Китае. И при этом с ним просто приятно — лёгкий, внимательный, интеллигентный собеседник.
И отдельное Максиму спасибо за рекомендации по Китаю дальше, все очень подробно рассказал и описал.
Если хотите не просто “посмотреть”, а прочувствовать Пекин — очень рекомендую.

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Елена
Вечерний досуг по-пекински
хочется сказать большое спасибо за организацию не обычной экскурсии и возможность окунуться в потоки и жизнь города, познакомится с культурой
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местных бань, так же увидеть новейшие электро автомобили и даже их протестировать (если хотите прокатится на машине стоит взять с собой водительское удостоверение), очень рекомендую посетить местное цирковое шоу очень завораживает и впечатляет, в бане мы очень хорошо отдохнули после длительных прогулок по городу тем кто любит спа стоит пробовать, но там можно не только парится так же не в ограниченном колличестве можно есть различные фрукты хорошего качества, дважды поесть ужин и поздний ужин (первый пропускать не стоит так так там многое разнообразие морепродуктов, второй ужин национальная еда), Максиму большое спасибо за отзывчивость, спрашивал наши пожелания и строил маршрут, рассказал как и что нужно делать, как будет проходить экскурсия.

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А
Вечерний досуг по-пекински
Здравствуйте, были на экскурсии «прогулка по вечернему Пекину» в марте 2026, оч рекомендую! Гиду Максиму огромная благодарность!!!
За день до экскурсии
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с нами связался Максим через мессенджер, для подтверждения, уточнил откуда удобнее будет нас забрать, напомнил программу и предложил что-то поменять, если нас не устраивает первая часть программы, мы отказались, и. к. нас все устраивало.
В назначенное время, без опозданий Максим нас уже ждал!
Об экскурсии по порядку:
Первая часть-выставка электрокаров нам понравилась. Несмотря на то, что из Владивостока и находимся в оч близко к Китаю, большенство машин видели впервые, нас было 5 человек (3 разных поколения), впечатлились одинаково! На выставке можно смотреть, трогать, сидеть, фотографироваться в выставочных авто. Мы не пожалели, что оставили эту часть программы неизменной.
Вторая часть программы- акробатическое шоу «Красный театр». Само шоу длится всего час, но весь этот час проходит оч динамично. Программа не «размазанная», пульс зашкаливает от напряжения, красивые костюмы и невероятные акробаты, которые выполняют невозможные трюки без страховки! Максим нас проводил до самых мест в зале, далее ушел ждать в хол. Оч красивое и впечатляющее шоу!
Далее нас ожидала поездка в «баню 9» или «баня 9 источников»! Это была вишенка на торте!!!!!
Максим нас встретил на выходе из зала и мы поехали. Это не классическая баня, как мы-русские привыкли, но не менее прекрасная.
Эта баня из 3х этажей, на входе переодеваемся, переобуваемся и идем пользоваться всеми их благами.
Мы приехали туда в 19:00, как раз на время ужина и это ВОСТОРГ (полноценные приемы пищи проходят по времени, а закуски можно брать в любое время), огромная площадь столовой с шведским столом, где столы ломаться от количества еды, оч разной, преимущественно морепродуктами. Я думала, что нас морепродуктами не удивить, но я ошибалась! Там были разные молюски, ракообразные, креветки, рыба, мясо, овощи, супы, десерты, б/алко напитки и т. д. и все оч вкусное! Алкоголь тоже есть, но за отдельную плату. После ужина мы разделились на м и ж и пошли париться. Везде стоят стойки с чистыми сухими полотенцами.
После парения, где, кстати, можно заказать, пилинг, массаж и т. п. мы немного погуляли по общим местам, зашли в круглосуточную зону с закусками и обалдели! Огромный выбор овощей, фруктов, ягод, мороженого, напитков в безлимитном доступе, включая дуриан. Не смогли себе отказать полакомиться и там и пошли в источники! Это место оч рекомендую! Нас впечатлили масштабы, отношение к туристам и, в целом, сервис!
Небольшая навигация по бане Первый этаж- ресепшн, столовые, зал с игровыми автоматами(но они за отдельно плату 1жетон=1 юань), мужская отделение и вход в женскую (она находится в -1 этаже), выход к источникам (они находятся на улице, проход через игровую комнату)
Второй этаж- общие парные, где можно полежать на камнях, детская комната (для самых маленьких), и спальни.
Третий этаж- гостиница. Здесь тоже всем рекомендую побывать!
В целом, оч яркая и запоминающаяся экскурсия!
Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Максима, с первой минуты он создал атмосферу, как будто мы давние друзья, долго не виделись и наконец-то встретились!!! Прекрасное знание русского языка, все рассказал, везде за руку водил! И, на след день, нам потребовалось помощь, мы его попросили и он нам помог, хотя не должен был, экскурсия закончилась и он мог бы нам отказать! Надеюсь мой отзыв вам помог, если вы сомневались брать или не брать! Однозначно, брать!!! Пыталась загрузить фото, но не получается (((

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А
Вечерний досуг по-пекински
Были в Пекине один день на длинной пересадке и пошли на ‘вечерний досуг по-пекински’ с Максимом и его командой. Очень
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рекомендую! Начали с электромобилей и местного мороженого, потом поехали в китайский цирк. Вытворяют нечто на грани возможного, хоть раз в жизни это надо увидеть. Потом нас отвезли в спа номер 9 - это главное открытие поездки! Квинтэссенция отдыха с бассейнами, едой, парилками, капсулами для сна, игровыми, кинотеатрами и тд и тп. Максим всё организовал на входе и дал подробнейшие инструкции, что было очень кстати, поскольку английский у персонала нулевой. Спасибо за классную пересадку!

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Всего 8 отзывов в Пекине в категории "SPA"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерний досуг по-пекински;
  2. Трансфер в спа-центр «Девятый источник» (и обратно);
  3. Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2026
Сейчас в Пекине в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 151 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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