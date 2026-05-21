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Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерний досуг по-пекински
Электромобили, акробатическое шоу и спа-комплекс (есть дополнительные расходы)
Начало: В вашем отеле в Пекине
«19:00 — спа-комплекс «Девятый источник»В завершение вас ждут термальные бассейны разной температуры, сауны и парные, массажные зоны и пространства для отдыха»
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$100 за всё до 20 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в спа-центр «Девятый источник» (и обратно)
Отправиться в премиум-комплекс Пекина: термальные источники, бани и развлечения
Начало: У вашего отеля
«Доступны косметические и спа-процедуры, а также маникюр и педикюр»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$151
$158 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал
Устроить идеальный первый вечер в китайской столице
«19:00–2:00 — ужин и отдых в SPA-комплексе «Девятый источник»Это место сочетает формат SPA, китайской парной и большого гастрономического пространства»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:30
$150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Пекину! Гид Максим был замечательным – он рассказал много интересного о культуре и истории
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прекрасная организация процесса.
Очень понравилась экскурсия.
Гид Саша молодой и очень интеллигентный китаец 💎
классные авто, супер цирковое шоу, Саша везде сопровождал нас.
благодарю от души 👏 молодцы
рекомендую
с уважением, Катерина
Очень понравилась экскурсия.
Гид Саша молодой и очень интеллигентный китаец 💎
классные авто, супер цирковое шоу, Саша везде сопровождал нас.
благодарю от души 👏 молодцы
рекомендую
с уважением, Катерина
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О
Спасибо Максиму за теплые, классные 2 дня в Пекине 🤍 Это было полноценное погружение в Китай. За это время мы
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хочется сказать большое спасибо за организацию не обычной экскурсии и возможность окунуться в потоки и жизнь города, познакомится с культурой
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А
Здравствуйте, были на экскурсии «прогулка по вечернему Пекину» в марте 2026, оч рекомендую! Гиду Максиму огромная благодарность!!!
За день до экскурсии
За день до экскурсии
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А
Были в Пекине один день на длинной пересадке и пошли на ‘вечерний досуг по-пекински’ с Максимом и его командой. Очень
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Всего 8 отзывов в Пекине в категории "SPA"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «SPA»
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Сейчас в Пекине в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 151 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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