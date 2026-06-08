Китай невозможно понять без его уличной еды. На знаменитой улице Дачжалань атмосфера особенная — словно вы попали в старый Пекин.
Мясные лепёшки, лапша, паровые пельмени, карамелизированные фрукты — захочется попробовать всё! А после вас ждёт традиционная чайная церемония — наполненная символическим смыслом и умиротворяющая.
Мясные лепёшки, лапша, паровые пельмени, карамелизированные фрукты — захочется попробовать всё! А после вас ждёт традиционная чайная церемония — наполненная символическим смыслом и умиротворяющая.
Описание экскурсии
Вечерний Дачжалань — сердце старого Пекина
Мы отправимся на знаменитую пешеходную улицу, где сосредоточены лучшие традиционные пекинские закуски. Вечером здесь особенно атмосферно: горят огни, работают уличные лавки и рестораны, а воздух наполнен ароматами специй и жареного теста.
Что стоит попробовать:
- баоду — хрустящий рубец с кунжутным соусом
- лужу — тушёные потроха в насыщенном бульоне
- мясные лепёшки мэньдин жоубин
- знаменитую пекинскую утку
- лапшу чжацзянмянь
- шаомай из легендарного ресторана «Ду И Чу»
- бинтан хулу — карамелизированные фрукты
Чайная церемония
Вы познакомитесь с традициями китайской церемонии и попробуете разные сорта чая: зелёный, улун, белый, чёрный и жёлтый. Узнаете, чем они отличаются и как правильно их заваривать.
Организационные детали
- Рекомендуем бронировать эту программу на вечер — после захода солнца улица Дачжалань особенно красива
- Чайная церемония входит в стоимость
- Еда оплачивается отдельно — в среднем около $20 за чел. за 5–6 видов блюд
- Если у вас есть ограничения или пожелания по питанию, пожалуйста, сообщите заранее
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид с русским языком, с 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира. Прекрасно знаю историю, культуру и традиции
Входит в следующие категории Пекина
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