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Уличная еда на улице Дачжалань и чайная церемония

Познакомиться со вкусами и ароматами старого Пекина
Китай невозможно понять без его уличной еды. На знаменитой улице Дачжалань атмосфера особенная — словно вы попали в старый Пекин.

Мясные лепёшки, лапша, паровые пельмени, карамелизированные фрукты — захочется попробовать всё! А после вас ждёт традиционная чайная церемония — наполненная символическим смыслом и умиротворяющая.
Уличная еда на улице Дачжалань и чайная церемония
Уличная еда на улице Дачжалань и чайная церемония
Уличная еда на улице Дачжалань и чайная церемония

Описание экскурсии

Вечерний Дачжалань — сердце старого Пекина

Мы отправимся на знаменитую пешеходную улицу, где сосредоточены лучшие традиционные пекинские закуски. Вечером здесь особенно атмосферно: горят огни, работают уличные лавки и рестораны, а воздух наполнен ароматами специй и жареного теста.

Что стоит попробовать:

  • баоду — хрустящий рубец с кунжутным соусом
  • лужу — тушёные потроха в насыщенном бульоне
  • мясные лепёшки мэньдин жоубин
  • знаменитую пекинскую утку
  • лапшу чжацзянмянь
  • шаомай из легендарного ресторана «Ду И Чу»
  • бинтан хулу — карамелизированные фрукты

Чайная церемония

Вы познакомитесь с традициями китайской церемонии и попробуете разные сорта чая: зелёный, улун, белый, чёрный и жёлтый. Узнаете, чем они отличаются и как правильно их заваривать.

Организационные детали

  • Рекомендуем бронировать эту программу на вечер — после захода солнца улица Дачжалань особенно красива
  • Чайная церемония входит в стоимость
  • Еда оплачивается отдельно — в среднем около $20 за чел. за 5–6 видов блюд
  • Если у вас есть ограничения или пожелания по питанию, пожалуйста, сообщите заранее
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$95
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид с русским языком, с 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира. Прекрасно знаю историю, культуру и традиции
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Пекина, а также самые интересные и скрытые от глаз туристов места. Моя цель — не просто показать вам достопримечательности, а погрузить вас в живую атмосферу древней столицы Китая. С моей помощью вы узнаете удивительные факты о Запретном городе, храме Неба, Великой Китайской стене и многих других знаковых местах. Я и мои коллеги обеспечим вам комфортное и безопасное сопровождение, помощь с билетами, транспортом и любыми организационными вопросами. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым и прошло без забот. Добро пожаловать в Пекин — буду рад стать вашим проводником в мир настоящего Китая!

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