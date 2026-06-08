Китай невозможно понять без его уличной еды. На знаменитой улице Дачжалань атмосфера особенная — словно вы попали в старый Пекин. Мясные лепёшки, лапша, паровые пельмени, карамелизированные фрукты — захочется попробовать всё! А после вас ждёт традиционная чайная церемония — наполненная символическим смыслом и умиротворяющая.

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Описание экскурсии

Вечерний Дачжалань — сердце старого Пекина

Мы отправимся на знаменитую пешеходную улицу, где сосредоточены лучшие традиционные пекинские закуски. Вечером здесь особенно атмосферно: горят огни, работают уличные лавки и рестораны, а воздух наполнен ароматами специй и жареного теста.

Что стоит попробовать:

баоду — хрустящий рубец с кунжутным соусом

лужу — тушёные потроха в насыщенном бульоне

мясные лепёшки мэньдин жоубин

знаменитую пекинскую утку

лапшу чжацзянмянь

шаомай из легендарного ресторана «Ду И Чу»

бинтан хулу — карамелизированные фрукты

Чайная церемония

Вы познакомитесь с традициями китайской церемонии и попробуете разные сорта чая: зелёный, улун, белый, чёрный и жёлтый. Узнаете, чем они отличаются и как правильно их заваривать.

Организационные детали