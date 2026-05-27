Маршрут проведёт вас по вечернему Пекину от площади Тяньаньмэнь и проспекта Чанъаньцзе до старой улицы Дашилань и современного квартала CBD. Вы прокатитесь по вечернему городу на машине и почувствуете его ритм, а в финале попробуете несколько сортов чая на камерной церемонии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Тяньаньмэнь

Первым делом посетим одну из главных площадей Китая. Ночью Тяньаньмэнь производит совсем иное впечатление: без дневной суеты здесь царит торжественная атмосфера.

Улица Дашилань

С наступлением темноты здесь кипит жизнь. Вы сможете попробовать пекинскую кухню, присмотреть подарки в сувенирных лавках или посетить развлекательные мероприятия.

Проспект Чанъаньцзе

Когда-то он считался самой длинной и широкой улицей в мире. Ночью проспект завораживает: яркая подсветка, поток машин и мерцающие здания сливаются в узнаваемый образ прогрессивной столицы.

Деловой квартал CBD

Далее вас ждёт CBD — район небоскрёбов, офисов и штаб-квартир ведущих компаний. Увидим совсем другой Пекин — деловой и стремительный. Здесь особенно заметно, как он растёт, меняется и превращается из древнего города в современный мегаполис.

Чайная церемония

Вы попробуете несколько сортов чая, узнаете об их истории, особенностях и тонкостях заваривания. Возможность выдохнуть после вечерней поездки и осмыслить всё, что удалось увидеть.

Вы узнаете:

как появилась улица Дашилань и чем она известна

какую роль площадь Тяньаньмэнь играет в жизни страны

как в Пекине сочетаются историческое наследие и современная культура

основные факты о городе: его расположении, административном устройстве, климате и населении

Организационные детали