Современные кварталы, старые районы и погружение в древнюю традицию
Маршрут проведёт вас по вечернему Пекину от площади Тяньаньмэнь и проспекта Чанъаньцзе до старой улицы Дашилань и современного квартала CBD.
Вы прокатитесь по вечернему городу на машине и почувствуете его ритм, а в финале попробуете несколько сортов чая на камерной церемонии.
Описание экскурсии
Площадь Тяньаньмэнь
Первым делом посетим одну из главных площадей Китая. Ночью Тяньаньмэнь производит совсем иное впечатление: без дневной суеты здесь царит торжественная атмосфера.
Улица Дашилань
С наступлением темноты здесь кипит жизнь. Вы сможете попробовать пекинскую кухню, присмотреть подарки в сувенирных лавках или посетить развлекательные мероприятия.
Проспект Чанъаньцзе
Когда-то он считался самой длинной и широкой улицей в мире. Ночью проспект завораживает: яркая подсветка, поток машин и мерцающие здания сливаются в узнаваемый образ прогрессивной столицы.
Деловой квартал CBD
Далее вас ждёт CBD — район небоскрёбов, офисов и штаб-квартир ведущих компаний. Увидим совсем другой Пекин — деловой и стремительный. Здесь особенно заметно, как он растёт, меняется и превращается из древнего города в современный мегаполис.
Чайная церемония
Вы попробуете несколько сортов чая, узнаете об их истории, особенностях и тонкостях заваривания. Возможность выдохнуть после вечерней поездки и осмыслить всё, что удалось увидеть.
Вы узнаете:
как появилась улица Дашилань и чем она известна
какую роль площадь Тяньаньмэнь играет в жизни страны
как в Пекине сочетаются историческое наследие и современная культура
основные факты о городе: его расположении, административном устройстве, климате и населении
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобилях Buick GL8, Volkswagen Passat, New Energy Vehicle BYD, Honda
Чайная церемония входит в стоимость
Сможем забрать вас из аэропорта РЕК или РКХ и отвезти обратно за доплату ($35–50). Ужин также оплачивается отдельно по желанию
С вами буду я или другой гид нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1322 туристов
Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
