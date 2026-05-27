Вечерняя экскурсия по Пекину с чайной дегустацией

Современные кварталы, старые районы и погружение в древнюю традицию
Маршрут проведёт вас по вечернему Пекину от площади Тяньаньмэнь и проспекта Чанъаньцзе до старой улицы Дашилань и современного квартала CBD.

Вы прокатитесь по вечернему городу на машине и почувствуете его ритм, а в финале попробуете несколько сортов чая на камерной церемонии.
Описание экскурсии

Площадь Тяньаньмэнь

Первым делом посетим одну из главных площадей Китая. Ночью Тяньаньмэнь производит совсем иное впечатление: без дневной суеты здесь царит торжественная атмосфера.

Улица Дашилань

С наступлением темноты здесь кипит жизнь. Вы сможете попробовать пекинскую кухню, присмотреть подарки в сувенирных лавках или посетить развлекательные мероприятия.

Проспект Чанъаньцзе

Когда-то он считался самой длинной и широкой улицей в мире. Ночью проспект завораживает: яркая подсветка, поток машин и мерцающие здания сливаются в узнаваемый образ прогрессивной столицы.

Деловой квартал CBD

Далее вас ждёт CBD — район небоскрёбов, офисов и штаб-квартир ведущих компаний. Увидим совсем другой Пекин — деловой и стремительный. Здесь особенно заметно, как он растёт, меняется и превращается из древнего города в современный мегаполис.

Чайная церемония

Вы попробуете несколько сортов чая, узнаете об их истории, особенностях и тонкостях заваривания. Возможность выдохнуть после вечерней поездки и осмыслить всё, что удалось увидеть.

Вы узнаете:

  • как появилась улица Дашилань и чем она известна
  • какую роль площадь Тяньаньмэнь играет в жизни страны
  • как в Пекине сочетаются историческое наследие и современная культура
  • основные факты о городе: его расположении, административном устройстве, климате и населении

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Buick GL8, Volkswagen Passat, New Energy Vehicle BYD, Honda
  • Чайная церемония входит в стоимость
  • Сможем забрать вас из аэропорта РЕК или РКХ и отвезти обратно за доплату ($35–50). Ужин также оплачивается отдельно по желанию
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1322 туристов
Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.

