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Вечерний Пекин: от старинных улиц до небоскрёбов

Улица Цяньмэнь, площадь Тяньаньмэнь и деловой центр
Мы покажем вам два облика одного города.

Сначала — древний, с традиционной архитектурой, аутентичными магазинчиками и лавками, которые работают более 100 лет. Затем — футуристичный, неоновый и динамичный. Вы окажетесь в
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деловом центре со множеством небоскрёбов — отличный фон для фото. А ещё познакомитесь с архитектурными особенностями, историей и культурой Пекина. Исследовать столицу будем вечером, без толп людей и в приятном свете огней.

Вечерний Пекин: от старинных улиц до небоскрёбов
Вечерний Пекин: от старинных улиц до небоскрёбов
Вечерний Пекин: от старинных улиц до небоскрёбов

Описание экскурсии

19:00–19:40 — пешеходная улица Цяньмэнь. Вы прогуляетесь по историческому району с традиционной китайской архитектурой и старинными магазинами
19:50–20:20 — площадь Тяньаньмэнь (из автомобиля). Увидите Ворота Небесного спокойствия, Великий зал народных собраний и другие монументы
20:30–21:00 — деловой центр Пекина. Полюбуетесь панорамным видом небоскрёбов, отражением неоновых огней в стёклах и ночным городом

Вы узнаете:

  • об истории улицы Цяньмэнь — как она стала главным торговым центром имперского Пекина и какие традиции здесь сохранились
  • значении площади Тяньаньмэнь и её архитектурных особенностях
  • быстром развитии современного Пекина и синтезе древней истории и футуристического облика

Организационные детали

  • На улице Цяньмэнь у вас будет время для перекуса (по желанию)
  • Детское кресло предоставляем по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мишатянь
Мишатянь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Пекине уже много лет, прекрасно знаю город, его историю, культуру и современную жизнь. Разбираюсь в истории Китая, архитектуре, традициях, а также в том, где выгодно и безопасно совершать
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покупки, какие сувениры, чай и изделия из нефрита стоит выбирать. Мы с командой с радостью встречаем путешественников из России и стран СНГ, потому что любим свою работу, хотим показать настоящий Китай и сделать вашу поездку комфортной и запоминающейся. С удовольствием встретим вас в Пекине и проведём незабываемую экскурсию!

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