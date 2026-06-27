Мы покажем вам два облика одного города.
Сначала — древний, с традиционной архитектурой, аутентичными магазинчиками и лавками, которые работают более 100 лет. Затем — футуристичный, неоновый и динамичный. Вы окажетесь в
Сначала — древний, с традиционной архитектурой, аутентичными магазинчиками и лавками, которые работают более 100 лет. Затем — футуристичный, неоновый и динамичный. Вы окажетесь в
Описание экскурсии
19:00–19:40 — пешеходная улица Цяньмэнь. Вы прогуляетесь по историческому району с традиционной китайской архитектурой и старинными магазинами
19:50–20:20 — площадь Тяньаньмэнь (из автомобиля). Увидите Ворота Небесного спокойствия, Великий зал народных собраний и другие монументы
20:30–21:00 — деловой центр Пекина. Полюбуетесь панорамным видом небоскрёбов, отражением неоновых огней в стёклах и ночным городом
Вы узнаете:
- об истории улицы Цяньмэнь — как она стала главным торговым центром имперского Пекина и какие традиции здесь сохранились
- значении площади Тяньаньмэнь и её архитектурных особенностях
- быстром развитии современного Пекина и синтезе древней истории и футуристического облика
Организационные детали
- На улице Цяньмэнь у вас будет время для перекуса (по желанию)
- Детское кресло предоставляем по запросу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мишатянь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Пекине уже много лет, прекрасно знаю город, его историю, культуру и современную жизнь. Разбираюсь в истории Китая, архитектуре, традициях, а также в том, где выгодно и безопасно совершать
Входит в следующие категории Пекина
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