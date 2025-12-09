В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже уклад жизни горожан. Теперь всё иначе: мы сумеем сделать так, чтобы вы почувствовали себя в Пекине как дома, оценили его популярный стритфуд и побывали на гостеприимном стадионе «Птичье гнездо».

Описание экскурсии

Пешеходная улица Наньлонгусян. Возраст улицы — бoлee 740 лeт, длина — 890 метров. По атмосфере она сравнима со Старым Арбатом в Москве. Здесь вы познакомитесь с современной культурой Пекина и попробуете стритфуд (лапшу, закуски), популярные во всём Китае.

Олимпийский стадион Пекина, известный как «Птичье гнездо». Рассмотрим его архитектуру и сделаем эффектные фото. Обсудим, как в Пекине прошли Олимпийские игры 2008 года и зимние Олимпийские игры 2022 года.

Организационные детали