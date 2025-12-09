В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже уклад жизни горожан.
Теперь всё иначе: мы сумеем сделать так, чтобы вы почувствовали себя в Пекине как дома, оценили его популярный стритфуд и побывали на гостеприимном стадионе «Птичье гнездо».
Описание экскурсии
Пешеходная улица Наньлонгусян. Возраст улицы — бoлee 740 лeт, длина — 890 метров. По атмосфере она сравнима со Старым Арбатом в Москве. Здесь вы познакомитесь с современной культурой Пекина и попробуете стритфуд (лапшу, закуски), популярные во всём Китае.
Олимпийский стадион Пекина, известный как «Птичье гнездо». Рассмотрим его архитектуру и сделаем эффектные фото. Обсудим, как в Пекине прошли Олимпийские игры 2008 года и зимние Олимпийские игры 2022 года.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в пределах Четвёртого кольца на комфортабельном автомобиле Toyota или аналоге, закуски
- За дополнительную плату возможно увеличение продолжительности экскурсии и количества участников — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 761 туриста
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!
