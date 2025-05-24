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Переулок Наньлогусян – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Переулок Наньлогусян» в Пекине на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Влюбиться в Пекин за 1 день
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$259 за всё до 6 чел.
По Пекину - с местным жителем
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
$80 за всё до 4 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
На машине
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Пекину: история и культура
Уникальная возможность почувствовать атмосферу древнего Пекина: от панорамных видов на Запретный город до чайной церемонии и прогулок по Летнему дворцу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    24 мая 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Замечательный гид,понимает по русски хорошо,даже шутки😀 старается угодить,маршрут выбрали сами,автомобиль комфортный,в следующий раз обязательно закажу поездку с ним.
  • В
    Вера
    4 мая 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Благодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила данная экскурсия. Много интересного Анаталий
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    рассказал об истории и обычаи китайского народа. 2мая праздничный день,очень хотелось попасть в Королевский дворец,но все улицы были перекрыты. Он провел экскурсию по городу,по центральной площади и рассказал много-много интересного. Все были довольны прекрасно проведенным днем. И в конце мы заехали в ресторанчик на ужин,,Утка по-пекински "Всем рекомендую замечательного гида Анатолия.

    Благодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила даннаяБлагодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила данная
  • E
    Elvira
    3 мая 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    29 апреля были на экскурсии с Анатолием. Для меня важно, когда человек ценит свое и наше время. Анатолий приехал за
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    нами заранее и отвёз нас позже на вокзал вовремя. Показал и рассказал много интересного. Помог купить билеты на Шанхайскую выставку (самостоятельно у нас не получилось). На китайской стене мы минимум стояли в очереди. То есть, организация экскурсии на высоком уровне. Обязательно всем советую спуститься обратно на санках. Было здорово! Мы благодарим Анатолия за интересный, позновательный и увлекательный день. Успехов вам в вашем деле😊

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Переулок Наньлогусян»

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Сейчас в Пекине в категории "Переулок Наньлогусян" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 259. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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