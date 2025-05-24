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нами заранее и отвёз нас позже на вокзал вовремя. Показал и рассказал много интересного. Помог купить билеты на Шанхайскую выставку (самостоятельно у нас не получилось). На китайской стене мы минимум стояли в очереди. То есть, организация экскурсии на высоком уровне. Обязательно всем советую спуститься обратно на санках. Было здорово! Мы благодарим Анатолия за интересный, позновательный и увлекательный день. Успехов вам в вашем деле😊