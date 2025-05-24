Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
$80 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Пекину: история и культура
Уникальная возможность почувствовать атмосферу древнего Пекина: от панорамных видов на Запретный город до чайной церемонии и прогулок по Летнему дворцу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита24 мая 2025Замечательный гид,понимает по русски хорошо,даже шутки😀 старается угодить,маршрут выбрали сами,автомобиль комфортный,в следующий раз обязательно закажу поездку с ним.
- ВВера4 мая 2025Благодарим Анатолия за чудесно проведенное время в Пекине. Мы побывали в Храме Неба. Очень впечатлила данная экскурсия. Много интересного Анаталий
- EElvira3 мая 202529 апреля были на экскурсии с Анатолием. Для меня важно, когда человек ценит свое и наше время. Анатолий приехал за
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Переулок Наньлогусян»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2025
Сейчас в Пекине в категории "Переулок Наньлогусян" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 259. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Переулок Наньлогусян», 21 ⭐ отзыв, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь