вовремя, на комфортном автомобиле, на котором мы и добрались до Великой Китайской стены. Михаил предложил нам посетить участок стены, где совсем немного людей. Перед восхождением на стену нам показали интересный анимационный фильм об истории стены. После фильма мы часа полтора гуляли по стене. Далее мы вернулись в Пекин, где немного погуляли около стадиона "Птичье гнездо". Затем посетили парк (к сожалению, название парка забыл). Около парка Михаил нам посоветовал посетить ресторан с отличной Пекинской уткой.

В течение всей нашей поездки и прогулок Михаил делился с нами как историческими фактами о Китае, так и нюансами современной жизни в Китае.

Все прошло отлично! Осталась масса впечатлений и фотографий!