Великая китайская стена и чайная церемония (в Пекине)
Прогуляться по участку стены Цзюйюнгуань, насладиться чаепитием и традиционным массажем (по желанию)
Наша программа откроет вам три грани Китая в один день.
Утром вы подниметесь к одному из самых впечатляющих участков стены и полюбуетесь видами горных хребтов. Затем углубитесь в философию чая. А завершит день сеанс традиционного массажа, который подарит телу лёгкость, а разуму — покой.
Описание экскурсии
Великая Китайская стена — проход Цзюйюнгуань (1,5–2 ч) Вы прогуляетесь по крутым участкам одного из трёх главных форпостов, поднимитесь к сторожевым башням, увидите мощные каменные укрепления, ворота и оборонительные сооружения. И узнаете об истории и стратегическом значении этого участка стены.
Чайная церемония и знакомство с китайской культурой (30 мин) После возвращения в Пекин мы посетим классическую чайную. Во время церемонии вы выясните, как выбирают чай, как заваривают разные сорта, чем китайская традиция отличается от японской и многое другое.
Традиционный китайский массаж — по желанию (1 ч) После насыщенного дня вы оцените глубокое восстановление, которое дарит сеанс массажа. Мастер сочетает техники классического, глубокотканного и точечного массажа и адаптирует процедуру под индивидуальные потребности. Ароматерапия, тёплые масла и успокаивающая музыка создадут атмосферу полного погружения в расслабление.
Организационные детали
Трансфер от вашего отеля и обратно, а также между локациями проходит на минивэне или легковом автомобиле — в зависимости от количества человек
Дорога из Пекина до участка Великой стены длится занимает около часа в одну сторону
Дополнительно оплачивается вход на стену — 40 юаней за чел., а также часовой сеанс массажа (есть специальные программы для шеи, плеч, спины и стоп) — 158 юаней за чел. (~$22). Рекомендуем заранее удостовериться, что у вас нет противопоказаний для массажа
Обед не входит в программу — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 771 туриста
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае — работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами — организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика.