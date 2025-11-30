Наша программа откроет вам три грани Китая в один день. Утром вы подниметесь к одному из самых впечатляющих участков стены и полюбуетесь видами горных хребтов. Затем углубитесь в философию чая. А завершит день сеанс традиционного массажа, который подарит телу лёгкость, а разуму — покой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Великая Китайская стена — проход Цзюйюнгуань (1,5–2 ч)

Вы прогуляетесь по крутым участкам одного из трёх главных форпостов, поднимитесь к сторожевым башням, увидите мощные каменные укрепления, ворота и оборонительные сооружения. И узнаете об истории и стратегическом значении этого участка стены.

Чайная церемония и знакомство с китайской культурой (30 мин)

После возвращения в Пекин мы посетим классическую чайную. Во время церемонии вы выясните, как выбирают чай, как заваривают разные сорта, чем китайская традиция отличается от японской и многое другое.

Традиционный китайский массаж — по желанию (1 ч)

После насыщенного дня вы оцените глубокое восстановление, которое дарит сеанс массажа. Мастер сочетает техники классического, глубокотканного и точечного массажа и адаптирует процедуру под индивидуальные потребности. Ароматерапия, тёплые масла и успокаивающая музыка создадут атмосферу полного погружения в расслабление.

Организационные детали