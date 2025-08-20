Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Пекина с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Must-see места Пекина за один день
На машине
9 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Узнаете, как и для чего возводилась стена, действительно ли ее видно из космоса, какие загадки памятника до сих пор не разгадали, какие легенды о нем рассказывают»
Завтра в 19:30
18 сен в 21:00
$380 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
На машине
8 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
«Шаг за шагом я расскажу, как и для чего возводилась стена, и погружу вас в мир народных сказаний: со стеной связано немало легенд, которые всё еще читают перед сном матери малышам»
Завтра в 19:00
18 сен в 21:00
$290 за всё до 6 чел.
Запретный город и тайны китайского чая: день в сердце Пекина
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Запретный город и тайны китайского чая: день в сердце Пекина
От легенд династий к ароматам жасмина - город в традициях и вкусах
Начало: У вашего отеля
«какие легенды и интриги хранят стены Запретного города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45
19 сен в 09:45
20 сен в 09:45
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aytan
    20 августа 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Добрый вечер. Все очень понравилось особенно гид Ирина которая все красиво обьясняла. Спасибо Ирине👍🏼
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Must-see места Пекина за один день
    У нас была очень интересная и познавательная экскурсия. Наш гид Василий провел нас по самым известным местам. Рассказал нам много
    читать дальше

    интересных фактов про историю, про традицию и обычаи китайцев. Спасибо Василию за позитивное настроение и отличную экскурсию, у нас остались прекрасные впечатления! Василий отвечал на все наши вопросы, и помог нам сориентироваться по месту. Рекомендую экскурсию с Василием!

  • Н
    Надежда
    10 августа 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    С точки зрения организации, трансфера, приятности в общении и сама гид Роза - великолепно! Материала для экскурсии - было мало, хотелось больше исторических фактов и рассказов. Маршрут великолепный!
  • Е
    Евгения
    10 августа 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Проверили замечательных два дня с Ириной. Нас встретили в аэропорту, отвезли в Запретный город, Храм Луны, привезли в ресторан с
    читать дальше

    отличной пекинской кухней, помогли с переводом меню и выбором блюд, конечно утка тоже была и другие вкусные блюда со сложным для нас названием. Отвезли в отель. Второй день была Великая Китайская стена (без толп), Летний дворец, чайная церемония с лекцией о чае… эмоций много, красивых фото достаточно, жаль немного времени у нас было в Пекине…

  • И
    Иван
    30 июля 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Провели чудесный день с экскурсоводом Ириной Владимировной.
    Мы всегда путешествуем самостоятельно без гидов, планировали так сделать и в Пекине. Но Пекин
    читать дальше

    нас встретил жарой и ливнями, многие туристические места были закрыты (храмы, Стена). Оставался последний день, а половина города оставалась для нас тайной. Мы решились и не зря. За один день обошли 5 или 7 мест. Ирина чудесным образом помогала обойти все очереди, столпотворения людей. показала где и как лучше сфотографировать храмы и красивые места, подсказывала и помогала общаться с местными торговцами. Финальный день оказался яркой вспышкой на долгую память!

  • А
    Александра
    27 июля 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Экскурсию проводил гид Максим, нам очень понравилось, были втроём с двумя детьми 17 и 7 лет. Максим хорошо владеет русским
    читать дальше

    языком, очень интересно рассказывал, знал ответы на все наши вопросы. Дополнительно помог нам с заказом других билетов, за что - отдельное спасибо. Очень рады посетить вашу экскурсию!

  • А
    Алексей
    20 июля 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Были транзитом в Пекине, всего 8 часов. Решили в аэропорту не сидеть, а выйти в город. Т. к. сами мы
    читать дальше

    не местные, то доверились отзывам и заказали небольшой трип с гидом. Посетили Великую китайскую стену (кусочек) и храмовый комплекс. Нашим гидом была Ирина. Было интересно, но быстро (время поджимало). Это лучше чем тупить сидя в аэропорту!

  • О
    Олег
    19 июля 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, все очень понравилось
  • D
    Daria
    17 июля 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Мы в последний момент решили поменять маршрут на поездку в город на воде Губэй и участок стены Сыматай. Организатор без
    читать дальше

    проблем под нас подстроился, поменял маршрут и сделал более ранним выезд. Машина была комфортная и чистая, гид Ирина очень доброжелательная, хорошо говорила на русском. Ирина все нам показала, остановилась по нашей просьбе на обед в местном ресторанчике, в конце предложила допом к программе посетить Пекинский цирк, от которого мы остались в полном восторге. Ирина подстраивалась под наши запросы и очень помогал с рекомендациями по городу.

    Единственный недостаток, что это была больше не историческая экскурсия, а смотровая. Пейзажи, локация, организация, маршрут 10/10, но чуть не хватило исторической части с структурированным и интересным рассказом про историю (основанном на исторических фактах), адаптированным под тур.

    Участок стены и город очень красивые, без людей почти. Обязательно рекомендуем брать поездку на лодочках по Губэю, виды как в кино!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Гид - Василий!
    Отличный и ненавязчивый гид! Не нагружает информацией, вводный материал продает легко и интересно о каждой достопримечательно. Подбирает время
    читать дальше

    визита локации, чтобы избежать очередей. На минивэне передвигались, Мерседес комфортабельный.
    Бронировали два дня. Посетили храм Будды, стеклянный мост, храм неба, китайскую стены, летний дворец. Детям все понравилось
    Спасибо за организацию.

  • М
    Мария
    5 июля 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Спасибо большое нашему гиду Васе, было очень познавательно, рассказал много интересной информации не только о достопримечательностях, но и об обычной
    читать дальше

    жизни горожан! Великолепное чувство юмора, исторические факты всегда разбавлял шутками и спешными рассказами! А еще Вася замечательный фотограф! Экскурсия прошла на одном дыхании, с удовольствием порекомендуем друзьям!
    Спасибо за прекрасный день!

  • М
    Маргарита
    5 июля 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень сильно понравилось! Отдельная благодарность экскурсоводу Ирине за чудесные впечатления и замечательную прогулку по самым знаменитым местам Пекина💗
  • Д
    Динара
    29 июня 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Все зависит от гида. Выбирайте Василия как гида и ваше путешествие станет в разы интересней👍
    Веселый, отзывчивый и много рассказывает историй про Китай, Пекин в целом и не только.
    Выражаю огромную благодарность за замечательного гида🌹🌹🌹🌹🌹
  • Г
    Галина
    11 июня 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Всё отлично! Василий всё рассказали показал:)
  • И
    Илона
    10 июня 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Наш день в Пекине прошел чудесно, благодаря нашему гиду Ирине! Мы побывали в очень интересных местах, узнали много нового и
    читать дальше

    полюбили Пекин! Ирина замечательный доброжелательный человек, много знает об истории и культуре своего города! А обед в ресторане был очень вкусным и теплым, благодаря дружескому общению! Спасибо огромное!

  • А
    Алексей
    25 мая 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Чудесный гид, все понятно и четко. Рекомендую
  • В
    Вероника
    20 мая 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Большое спасибо нашему гиду Ирине за проведенную экскурсию Китай за один день. Ирина очень хороший профессионал и нам все понравилось,
    читать дальше

    и маршрут и ее рассказы о городе и истории Китая, об императоре и мы узнали много интересного и познавательного и много посмотрели своими глазами на красоту Пекина, большая вам благодарность и к тому же прекрасный водитель тоже 😘

  • С
    Саяна
    14 мая 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Приветствую всех туристов.
    Сегодня мы были на экскурсии Великая Китайская стена, Летний дворец, цирк и площадь + чайная церемония.
    Нашли тур в
    читать дальше

    интернете, скачали приложение, написали Софии. Забронировали сразу, внесли предоплату 30%. По прибытии в Пекин с нами связалась за сутки до Тура София. Мы отправили локацию отеля и она назначила время.
    Гидом у нас был Максим. Выражаем огромную благодарность организатору - Софие и гиду Максиму. Отлично говорит по-русски, рассказывает всю историю, интересные факты. Машина комфортная, 7 местная, кондиционер. Максим искрометно шутит, поддерживает разговор.
    Очень легкий и увлекательный день был.
    Спасибо❤️

  • И
    Ирина
    13 мая 2025
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Максиму!
    Храм оказался интересным местом с интересной историей, и несмотря на выходной день и большое количество
    читать дальше

    народу, успели многое увидеть. Великая Китайская стена - поразительно красивое место, можно проверить свои силы и забраться повыше, а можно прогуляться, наслаждаясь пейзажем.
    Благодаря гиду, все успели - посмотреть, погулять, узнать много нового о Китае.

  • А
    Андрей
    11 мая 2025
    Must-see места Пекина за один день
    Комфортная машина.
    Гид- Вика, очень приятная. По запретному городу прошли очень хорошо, в очередях на стояли, и народа было умеренно (заходили
    читать дальше

    около 12)
    Организация и коммуникация с Софией, четко и понятно.
    Не очень понравился этот участок стены, но возможно, просто у нас были другие ожидания.
    Ребят можем рекомендовать.

