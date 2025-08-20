Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Узнаете, как и для чего возводилась стена, действительно ли ее видно из космоса, какие загадки памятника до сих пор не разгадали, какие легенды о нем рассказывают»
Завтра в 19:30
18 сен в 21:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
«Шаг за шагом я расскажу, как и для чего возводилась стена, и погружу вас в мир народных сказаний: со стеной связано немало легенд, которые всё еще читают перед сном матери малышам»
Завтра в 19:00
18 сен в 21:00
$290 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Запретный город и тайны китайского чая: день в сердце Пекина
От легенд династий к ароматам жасмина - город в традициях и вкусах
Начало: У вашего отеля
«какие легенды и интриги хранят стены Запретного города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45
19 сен в 09:45
20 сен в 09:45
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAytan20 августа 2025Добрый вечер. Все очень понравилось особенно гид Ирина которая все красиво обьясняла. Спасибо Ирине👍🏼
- ТТатьяна16 августа 2025У нас была очень интересная и познавательная экскурсия. Наш гид Василий провел нас по самым известным местам. Рассказал нам много
- ННадежда10 августа 2025С точки зрения организации, трансфера, приятности в общении и сама гид Роза - великолепно! Материала для экскурсии - было мало, хотелось больше исторических фактов и рассказов. Маршрут великолепный!
- ЕЕвгения10 августа 2025Проверили замечательных два дня с Ириной. Нас встретили в аэропорту, отвезли в Запретный город, Храм Луны, привезли в ресторан с
- ИИван30 июля 2025Провели чудесный день с экскурсоводом Ириной Владимировной.
Мы всегда путешествуем самостоятельно без гидов, планировали так сделать и в Пекине. Но Пекин
- ААлександра27 июля 2025Экскурсию проводил гид Максим, нам очень понравилось, были втроём с двумя детьми 17 и 7 лет. Максим хорошо владеет русским
- ААлексей20 июля 2025Были транзитом в Пекине, всего 8 часов. Решили в аэропорту не сидеть, а выйти в город. Т. к. сами мы
- ООлег19 июля 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию, все очень понравилось
- DDaria17 июля 2025Мы в последний момент решили поменять маршрут на поездку в город на воде Губэй и участок стены Сыматай. Организатор без
- ТТатьяна16 июля 2025Гид - Василий!
Отличный и ненавязчивый гид! Не нагружает информацией, вводный материал продает легко и интересно о каждой достопримечательно. Подбирает время
- ММария5 июля 2025Спасибо большое нашему гиду Васе, было очень познавательно, рассказал много интересной информации не только о достопримечательностях, но и об обычной
- ММаргарита5 июля 2025Спасибо большое за экскурсию! Все очень сильно понравилось! Отдельная благодарность экскурсоводу Ирине за чудесные впечатления и замечательную прогулку по самым знаменитым местам Пекина💗
- ДДинара29 июня 2025Все зависит от гида. Выбирайте Василия как гида и ваше путешествие станет в разы интересней👍
Веселый, отзывчивый и много рассказывает историй про Китай, Пекин в целом и не только.
Выражаю огромную благодарность за замечательного гида🌹🌹🌹🌹🌹
- ГГалина11 июня 2025Всё отлично! Василий всё рассказали показал:)
- ИИлона10 июня 2025Наш день в Пекине прошел чудесно, благодаря нашему гиду Ирине! Мы побывали в очень интересных местах, узнали много нового и
- ААлексей25 мая 2025Чудесный гид, все понятно и четко. Рекомендую
- ВВероника20 мая 2025Большое спасибо нашему гиду Ирине за проведенную экскурсию Китай за один день. Ирина очень хороший профессионал и нам все понравилось,
- ССаяна14 мая 2025Приветствую всех туристов.
Сегодня мы были на экскурсии Великая Китайская стена, Летний дворец, цирк и площадь + чайная церемония.
Нашли тур в
- ИИрина13 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Максиму!
Храм оказался интересным местом с интересной историей, и несмотря на выходной день и большое количество
- ААндрей11 мая 2025Комфортная машина.
Гид- Вика, очень приятная. По запретному городу прошли очень хорошо, в очередях на стояли, и народа было умеренно (заходили
