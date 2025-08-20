читать дальше

проблем под нас подстроился, поменял маршрут и сделал более ранним выезд. Машина была комфортная и чистая, гид Ирина очень доброжелательная, хорошо говорила на русском. Ирина все нам показала, остановилась по нашей просьбе на обед в местном ресторанчике, в конце предложила допом к программе посетить Пекинский цирк, от которого мы остались в полном восторге. Ирина подстраивалась под наши запросы и очень помогал с рекомендациями по городу.



Единственный недостаток, что это была больше не историческая экскурсия, а смотровая. Пейзажи, локация, организация, маршрут 10/10, но чуть не хватило исторической части с структурированным и интересным рассказом про историю (основанном на исторических фактах), адаптированным под тур.



Участок стены и город очень красивые, без людей почти. Обязательно рекомендуем брать поездку на лодочках по Губэю, виды как в кино!