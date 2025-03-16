Участок Великой Китайской стены Мутяньюй, где сохранилось 22 сторожевые башни в первозданном виде, признан одним из лучших мест для её посещения.
Отсюда открываются захватывающие виды на горные долины, созданы идеальные условия
Отсюда открываются захватывающие виды на горные долины, созданы идеальные условия
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мутяньюй является самым длинным и полностью восстановленным участком Великой Китайской стены, доступным для посетителей. Здесь вы увидите 22 сторожевые башни, что поможет вам ощутить всю грандиозность и историческую важность этой постройки. Кроме того, вас ожидают потрясающие виды на горы, комфортные условия для прогулок и сравнительно небольшое число туристов. Для подъёма на стену используется фуникулер, что добавит вашему путешествию немного приключений. Завершив прогулку по Мутяньюй, вы посетите государственный чайный домик, где примете участие в традиционной китайской чайной церемонии, узнаете больше о культуре чаепития и попробуете лучшие сорта чая. Важная информация:
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из центра Пекина
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Вход на Стену и поездка туда-обратно на фуникулёре - 200 юаней/чел.
- Трансфер из аэропорта или дальнего отеля - $30-50
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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