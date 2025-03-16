Что вас ждёт? Мутяньюй является самым длинным и полностью восстановленным участком Великой Китайской стены, доступным для посетителей. Здесь вы увидите 22 сторожевые башни, что поможет вам ощутить всю грандиозность и историческую важность этой постройки. Кроме того, вас ожидают потрясающие виды на горы, комфортные условия для прогулок и сравнительно небольшое число туристов. Для подъёма на стену используется фуникулер, что добавит вашему путешествию немного приключений. Завершив прогулку по Мутяньюй, вы посетите государственный чайный домик, где примете участие в традиционной китайской чайной церемонии, узнаете больше о культуре чаепития и попробуете лучшие сорта чая. Важная информация:

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.