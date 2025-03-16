Великая Китайская стена: Мутяньюй

Великая Китайская стена
Участок Великой Китайской стены Мутяньюй, где сохранилось 22 сторожевые башни в первозданном виде, признан одним из лучших мест для её посещения.

Отсюда открываются захватывающие виды на горные долины, созданы идеальные условия
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для пешеходных прогулок, а подъёмы и спуски добавляют остроты ощущений.

Вы сможете во всей полноте оценить величие и мощь этого сооружения, после чего вас ждёт чайная церемония, которая позволит вам ещё лучше узнать китайскую культуру.

Великая Китайская стена: Мутяньюй
Великая Китайская стена: Мутяньюй
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Мутяньюй является самым длинным и полностью восстановленным участком Великой Китайской стены, доступным для посетителей. Здесь вы увидите 22 сторожевые башни, что поможет вам ощутить всю грандиозность и историческую важность этой постройки. Кроме того, вас ожидают потрясающие виды на горы, комфортные условия для прогулок и сравнительно небольшое число туристов. Для подъёма на стену используется фуникулер, что добавит вашему путешествию немного приключений. Завершив прогулку по Мутяньюй, вы посетите государственный чайный домик, где примете участие в традиционной китайской чайной церемонии, узнаете больше о культуре чаепития и попробуете лучшие сорта чая. Важная информация:
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

По согласованию с гидом.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из центра Пекина
  • Чайная церемония
Что не входит в цену
  • Вход на Стену и поездка туда-обратно на фуникулёре - 200 юаней/чел.
  • Трансфер из аэропорта или дальнего отеля - $30-50
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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