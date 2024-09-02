7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
«При желании прокатитесь на лодке по реке Гучэн меж скал каньона или проедете на фуникулёре, чтобы открыть новые ракурсы»
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
«Фуникулёр (опционально) — он перевезёт вас над пропастью и поднимет на одну из вершин»
Сегодня в 06:30
2 ноя в 06:00
$290 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
«Вы подниметесь на смотровую площадку по канатной дороге и насладитесь видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 сентября 2024Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для такого зрелища кажется несколько
- ННиколай26 июля 2024Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Канатная дорога»
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