Экскурсии с посещением канатной дороги в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Пекине на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
«При желании прокатитесь на лодке по реке Гучэн меж скал каньона или проедете на фуникулёре, чтобы открыть новые ракурсы»
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
«Фуникулёр (опционально) — он перевезёт вас над пропастью и поднимет на одну из вершин»
Сегодня в 06:30
2 ноя в 06:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
«Вы подниметесь на смотровую площадку по канатной дороге и насладитесь видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 сентября 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для такого зрелища кажется несколько
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    завышенной, с учётом того, что дополнительно оплачивается всё: автобус до эскалатора, входной билет, катер, канатная дорога. Гид (Пэн) молодец, всё объяснял ненавязчиво. Автомобиль комфортабельный. Интересно будет тем, кто любит ходить пешком в горы. Мы не пошли на самую макушку, для нас идти полчаса в крутой подъём не интересно.

    Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена дляМесто интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для
  • Н
    Николай
    26 июля 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
    Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге многоЕздили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге многоЕздили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
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  3. Великая Китайская стена и храм Хунлуо
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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