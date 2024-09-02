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завышенной, с учётом того, что дополнительно оплачивается всё: автобус до эскалатора, входной билет, катер, канатная дорога. Гид (Пэн) молодец, всё объяснял ненавязчиво. Автомобиль комфортабельный. Интересно будет тем, кто любит ходить пешком в горы. Мы не пошли на самую макушку, для нас идти полчаса в крутой подъём не интересно.