За один день вы прикоснётесь к разным граням китайской культуры.
Побываете на Великой Китайской стене, попробуете разные сорта чая на традиционной церемонии, узнаете о значении нефрита в китайской истории, увидите знаменитое акробатическое шоу и прогуляетесь по одному из старейших районов Пекина.
Побываете на Великой Китайской стене, попробуете разные сорта чая на традиционной церемонии, узнаете о значении нефрита в китайской истории, увидите знаменитое акробатическое шоу и прогуляетесь по одному из старейших районов Пекина.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле
9:30–10:00 — чайная церемония
Познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете разные сорта напитка: зелёный, улун, пуэр, красный чай и другие.
10:00–11:00 — дорога к Великой Китайской стене
11:00–12:30 — посещение Великой Китайской стены. Вы узнаете:
- кто и зачем строил стену
- от кого она защищала Поднебесную
- почему её называют одним из величайших сооружений человечества
- правда ли, что стену видно из космоса
12:30–13:30 — обед с пекинской уткой (по желанию)
13:30–14:00 — музей нефрита
Поговорим о роли нефрита в культуре Китая и о том, почему этот камень считался символом благородства и власти.
14:00–16:00 — переезд к театру
16:00–17:00 — китайское акробатическое шоу
Увидите одно из самых известных сценических искусств Китая, сочетающее невероятную технику, пластику и многовековые традиции.
17:00–18:00 — район Дашилань и площадь Тяньаньмэнь
Прогуляетесь по одному из старейших кварталов Пекина и увидите знаменитую площадь с автомобильной обзорной остановкой.
18:00 — возвращение в отель или трансфер в торговый центр
Организационные детали
- Транспорт: Kia Sportage, Toyota, Volkswagen Passat, Buick или аналогичный автомобиль
- В стоимость входят чайная церемония и посещение музея нефрита
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Великая Китайская стена и фуникулёр — 200 юаней с человека (около $28)
- Aкробатическое шоу — от 280 до 880 юаней с человека (около $39–123) в зависимости от выбранных мест
- Пекинская утка — по меню, по желанию
- Трансфер из аэропорта
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 324 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
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