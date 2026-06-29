За один день вы прикоснётесь к разным граням китайской культуры. Побываете на Великой Китайской стене, попробуете разные сорта чая на традиционной церемонии, узнаете о значении нефрита в китайской истории, увидите знаменитое акробатическое шоу и прогуляетесь по одному из старейших районов Пекина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $257 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле

9:30–10:00 — чайная церемония

Познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете разные сорта напитка: зелёный, улун, пуэр, красный чай и другие.

10:00–11:00 — дорога к Великой Китайской стене

11:00–12:30 — посещение Великой Китайской стены. Вы узнаете:

кто и зачем строил стену

от кого она защищала Поднебесную

почему её называют одним из величайших сооружений человечества

правда ли, что стену видно из космоса

12:30–13:30 — обед с пекинской уткой (по желанию)

13:30–14:00 — музей нефрита

Поговорим о роли нефрита в культуре Китая и о том, почему этот камень считался символом благородства и власти.

14:00–16:00 — переезд к театру

16:00–17:00 — китайское акробатическое шоу

Увидите одно из самых известных сценических искусств Китая, сочетающее невероятную технику, пластику и многовековые традиции.

17:00–18:00 — район Дашилань и площадь Тяньаньмэнь

Прогуляетесь по одному из старейших кварталов Пекина и увидите знаменитую площадь с автомобильной обзорной остановкой.

18:00 — возвращение в отель или трансфер в торговый центр

Организационные детали

Транспорт: Kia Sportage, Toyota, Volkswagen Passat, Buick или аналогичный автомобиль

В стоимость входят чайная церемония и посещение музея нефрита

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы