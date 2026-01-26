Отправьтесь в путешествие из древности в современный Пекин! Предлагаем вам полное погружение в культуру Китая.
Вы посетите участок Великой Китайской стены (Шуйгуань), увидите стадион «Птичье гнездо», поучаствуете в чайной церемонии, попробуете утку по-пекински, а также прогуляетесь по Парку национальностей Китая, местному рынку и завершите прекрасный день цирковым шоу.
Описание экскурсии
1. Великая Китайская стена (участок Шуйгуань-южная часть Бадалина): он изгибается в форме буквы «V», напоминая парящего дракона. участок Шуйгуань открылся для публики позже, и большим автобусам туда не очень удобно добираться, поэтому там очень мало людей. Это отличный вариант, ведь многие туристы плохо переносят огромные толпы на китайских достопримечательностях, а здесь им комфортно и спокойно. К тому же, там с помощью технологий (например, 9D-кинотеатра) можно ощутить, будто пролетаешь на самолете вдоль всех 5000 км. Стены, увидеть её красоту в пустыне, на равнинах, в степях, горах и у моря, полюбоваться на неё в разные времена года — это действительно захватывает! билет стоит 150 юаней,входит стена и кино 9 D（Участок Великой Китайской стены «Шуйгуань» — это то место, которое мне нравится и которое я рекомендую. Если у вас есть свои пожелания, мы можем вместо этого отправиться и на другой участок, например, Цзюйюнгуань (45юаней)или Мутяньюй (200юаней)— это не потребует дополнительных расходов! ） 2. «Птичье гнездо» (Национальный стадион): Легендарный стадион, главная арена Олимпийских игр 2008 года и церемоний открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр 2022 года. 3. Парк национальностей Китая (Музей национальностей): парк демонстрирует культуру и традиции всех 56 народов Китая. На его территории находятся точные копии традиционных домов, храмов и площадей. билет стоит 45 юаней. （Если вам здесь не нравится, мы можем вместо этого места посетить другие достопримечательности Пекина, например, Храм Неба(Тяньтань)34 юаней стоит, Летний дворец (Ихэюань) 30 юаней или Ламаистский храм (Юнхэгун) 25 юаней. Это не потребует дополнительных расходов! ） 4. Чайная церемония: Гости посетят чайную, где смогут насладиться изящным искусством китайской чайной церемонии. Мастер продемонстрирует традиционные ритуалы: подогрев чашки, добавление заварки, ополаскивание чая и его заваривание. Это возможность попробовать лучшие сорта китайского чая и понять глубину чайной культуры. 5. Обед: Утка по-пекински: Это блюдо является кулинарным символом города и страны. 6. Посещение местного рынка: Чтобы почувствовать настоящий ритм жизни пекинцев, мы посетим обычный городской рынок。 7. Цирковое шоу: Пекинские цирковые представления — обязательный пункт программы для любого иностранного туриста. зависимости от места: от 280 до 880 юаней. Обычно мы рекомендуем места за 280 или 380 юаней. Важная информация:
Гид заберет вас из отеля и по окончании экскурсии отвезет обратно либо в указанное вами место • При себе необходимо иметь загранпаспорт • Гид с радостью подкорректирует маршрут по вашему запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая китайская стена（Можно выбрать Бадалин, Цзюйюнгуань или Мутяньюй. ）
- Парк национальностей (Можно заменить на Летний дворец, дворец Юнхэгун или Храм Неба.)
- Городской рынок
- Олимпийский комитет
- Чайная церемония
- Цирк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Билет на Великую Китайскую стену (150 юаней)
- Парк национальностей Китая (45 юаней)
- Утка по-пекински (150-300 юаней в зависимости от ресторана)
- Цирковое шоу (280-380 юаней в зависимости от выбора мест)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашей гостинице или в аэропорту (за доплату)
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Гид заберет вас из отеля и по окончании экскурсии отвезет обратно либо в указанное вами место
- При себе необходимо иметь загранпаспорт
- Гид с радостью подкорректирует маршрут по вашему запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
26 янв 2026
Сегодня отлично провели день! Хочу выразить благодарность организатору экскурсии, нашему русскоговорящему гиду Максиму за прекрасно выполненную работу! Максим забрал нас из отеля, по дороге на Великую Китайскую стену рассказывал много
Т
Татьяна
15 янв 2026
Познавательная экскурсия! Гид Максим много расказывал интересного, во всем помогал. Выбрали еще одну экскурсию с ним. Спасибо за организацию.
Е
Елена
13 янв 2026
Все было организовано отлично! Комфортно, места без толп туристов. Гид Максим очень приятный в общении, подарили мягкую игрушку при посадке в авто! Машина комфортная, чистая, без запахов. Стиль вождения комфортный. Посмотрели стену, парк национальностей, чаепитие и многое другое! Просто восторг. От души рекомендую!
