1. Великая Китайская стена (участок Шуйгуань-южная часть Бадалина): он изгибается в форме буквы «V», напоминая парящего дракона. участок Шуйгуань открылся для публики позже, и большим автобусам туда не очень удобно добираться, поэтому там очень мало людей. Это отличный вариант, ведь многие туристы плохо переносят огромные толпы на китайских достопримечательностях, а здесь им комфортно и спокойно. К тому же, там с помощью технологий (например, 9D-кинотеатра) можно ощутить, будто пролетаешь на самолете вдоль всех 5000 км. Стены, увидеть её красоту в пустыне, на равнинах, в степях, горах и у моря, полюбоваться на неё в разные времена года — это действительно захватывает! билет стоит 150 юаней,входит стена и кино 9 D（Участок Великой Китайской стены «Шуйгуань» — это то место, которое мне нравится и которое я рекомендую. Если у вас есть свои пожелания, мы можем вместо этого отправиться и на другой участок, например, Цзюйюнгуань (45юаней)или Мутяньюй (200юаней)— это не потребует дополнительных расходов! ） 2. «Птичье гнездо» (Национальный стадион): Легендарный стадион, главная арена Олимпийских игр 2008 года и церемоний открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр 2022 года. 3. Парк национальностей Китая (Музей национальностей): парк демонстрирует культуру и традиции всех 56 народов Китая. На его территории находятся точные копии традиционных домов, храмов и площадей. билет стоит 45 юаней. （Если вам здесь не нравится, мы можем вместо этого места посетить другие достопримечательности Пекина, например, Храм Неба(Тяньтань)34 юаней стоит, Летний дворец (Ихэюань) 30 юаней или Ламаистский храм (Юнхэгун) 25 юаней. Это не потребует дополнительных расходов! ） 4. Чайная церемония: Гости посетят чайную, где смогут насладиться изящным искусством китайской чайной церемонии. Мастер продемонстрирует традиционные ритуалы: подогрев чашки, добавление заварки, ополаскивание чая и его заваривание. Это возможность попробовать лучшие сорта китайского чая и понять глубину чайной культуры. 5. Обед: Утка по-пекински: Это блюдо является кулинарным символом города и страны. 6. Посещение местного рынка: Чтобы почувствовать настоящий ритм жизни пекинцев, мы посетим обычный городской рынок。 7. Цирковое шоу: Пекинские цирковые представления — обязательный пункт программы для любого иностранного туриста. зависимости от места: от 280 до 880 юаней. Обычно мы рекомендуем места за 280 или 380 юаней. Важная информация:

Гид заберет вас из отеля и по окончании экскурсии отвезет обратно либо в указанное вами место • При себе необходимо иметь загранпаспорт • Гид с радостью подкорректирует маршрут по вашему запросу.