Сыматай — единственный участок Великой стены, который сохранился с 16 века без реставрации.
Приглашаем вас полазать по старинному укреплению и познакомиться с его историей, а затем отправиться в городок Губэй. Здесь среди аутентичных кварталов вы выясните, как был устроен быт в китайской Венеции. А ещё побываете в традиционной красильне и винокурне.
Приглашаем вас полазать по старинному укреплению и познакомиться с его историей, а затем отправиться в городок Губэй. Здесь среди аутентичных кварталов вы выясните, как был устроен быт в китайской Венеции. А ещё побываете в традиционной красильне и винокурне.
Описание экскурсии
Великая стена Сыматай. Сегодня этот участок выглядит так же, как в эпоху Мин. Вы увидите Небесную лестницу, которая уходит вверх с уклоном 85°, и Небесный мост шириной всего 30 см, а ещё 35 сторожевых башен.
Губэй Шуйчжэнь — северная водная деревня, где сохранилась архитектура эпох Мин, Цин и Китайской Республики. Мосты, узкие переулки и силуэт стены над крышами создают атмосферу, непохожую ни на один другой курорт Китая. Здесь вы:
- побываете в красильне Юншунь, где ткани окрашивают по старинным рецептам
- заглянете на винокурню Сыма Сяошао с дегустацией зернового вина
- осмотрите экспозицию охранного бюро — реконструкцию исторической службы сопровождения грузов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda или Toyota. Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов
- Обед не входит в стоимость — по желанию
- По запросу за доплату можно увеличить продолжительность программы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в посёлок Губэй — 120 юаней (~$17) за чел.
- Великая стена пешком — 40 юаней (~$6) за чел.
- Двусторонний фуникулёр — 200 юаней (~$28) за чел.
Или вы можете купить комплексный билет со скидкой за 320 юаней (~$44) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аккредитованный гид с сертификатом, работаю с 2005 года и хорошо знаю историю и культуру страны. Очень рад познакомиться с вами! Моя цель — показать вам подлинный Пекин через архитектуру, легенды и традиции. Буду рад ответить на ваши вопросы и сделать ваше путешествие насыщенным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Алексей — прекрасный гид, с которым было очень легко и комфортно. Экскурсия превзошла все наши ожидания: мы посетили невероятно красивый участок Великой Китайской стены и очень удачно выстроили весь маршрут.
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