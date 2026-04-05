Сыматай — единственный участок Великой стены, который сохранился с 16 века без реставрации. Приглашаем вас полазать по старинному укреплению и познакомиться с его историей, а затем отправиться в городок Губэй. Здесь среди аутентичных кварталов вы выясните, как был устроен быт в китайской Венеции. А ещё побываете в традиционной красильне и винокурне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великая стена Сыматай. Сегодня этот участок выглядит так же, как в эпоху Мин. Вы увидите Небесную лестницу, которая уходит вверх с уклоном 85°, и Небесный мост шириной всего 30 см, а ещё 35 сторожевых башен.

Губэй Шуйчжэнь — северная водная деревня, где сохранилась архитектура эпох Мин, Цин и Китайской Республики. Мосты, узкие переулки и силуэт стены над крышами создают атмосферу, непохожую ни на один другой курорт Китая. Здесь вы:

побываете в красильне Юншунь, где ткани окрашивают по старинным рецептам

заглянете на винокурню Сыма Сяошао с дегустацией зернового вина

осмотрите экспозицию охранного бюро — реконструкцию исторической службы сопровождения грузов

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda или Toyota. Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов

Обед не входит в стоимость — по желанию

По запросу за доплату можно увеличить продолжительность программы

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы