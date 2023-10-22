Увидеть знаковые места, восхититься Великой Китайской стеной и поучаствовать в чайной церемонии
Осмотрим дворцовые комплексы и олимпийские объекты и заглянем в один из самых красивых буддистских монастырей страны. Вы также узнаете о традициях чаепития и попробуете знаменитую утку по-пекински.
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Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пекину
Встречаемся и после размещения в отеле отправляемся на экскурсию по центру Пекина. Прогуляемся по одной из крупнейших площадей мира Тяньаньмэнь. Её название переводится как «площадь небесного спокойствия», а одновременно здесь мог бы уместиться миллион человек! На ней проходят все культурные мероприятия, сюда местные жители приходят в выходные и ежедневно проводится ритуал поднятия флага. Вы увидите мавзолей Мао и другие архитектурные и исторические памятники национального значения.
Затем посетим Запретный город Гугун — средневековый дворцовый комплекс, служивший до начала прошлого века главной резиденцией китайских императоров, куда простые люди не имели доступа. После обеда побываем в Храме неба 1420 года. Осмотрим синюю как небосвод крышу, поддерживающуюся столбами, и уникальный алтарь из мраморных плит, число которых кратно 9 — цифре, наделенной наивысшей силой в китайской мифологии.
Обратите внимание: если экскурсия в Запретный город не состоится из-за отсутствия билетов, организатор имеет право отменить её и вернуть туристам стоимость входных билетов: 60 юаней с 1 апреля по 31 октября; 40 юаней с 1 ноября по 31 марта. В качестве компенсации бесплатно проведём экскурсию в парк Цзиншань, где поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом.
Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты
Сегодня после завтрака отправимся к масштабному сооружению, символу мощи страны — Великой Китайской стене, пролегающей над пустынями, горами и полями и протянувшейся на десятки километров с востока на запад, строительство которой началось более 2000 лет назад.
Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией. Вы узнаете способы приготовления чая, посмотрите на специальную посуду и приборы и услышите о событиях, которые служат в местной культуре поводом для чаепития. После обеда осмотрим снаружи олимпийские объекты.
Монастырь Юнхэгун, парк Ихэюань
Позавтракав, посетим один из самых красивых буддистских монастырей страны — Юнхэгун. Вы увидите многометровую статую Будды, пройдёмся по залам, и вы сможете ощутить царящую здесь атмосферу умиротворения и спокойствия.
За обедом вы попробуете известнейшее китайское блюдо — утку по-пекински. А затем погуляем по территории парка летнего дворца Ихэюань. Вы полюбуетесь озером с перекинутыми через него мостами со скульптурами и рельефами, горой Долголетия, вершину которой украшает храм, и дворцовым ансамблем, включающим более 3000 построек. Экскурсия продлится 8 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)Завершение: Пекин, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.