Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура

Увидеть знаковые места, восхититься Великой Китайской стеной и поучаствовать в чайной церемонии

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Культурный, политический и образовательный центр Китая, одна из древнейших столиц планеты поражает смешением архитектуры советского типа и красивых императорских дворцов, храмов и живописных парков. Приглашаем познакомиться с многоликим «Бэйцзином» и окунуться в атмосферу азиатского мегаполиса. Мы побываем у Великой Китайской стены и прогуляемся по главной площади города.

Осмотрим дворцовые комплексы и олимпийские объекты и заглянем в один из самых красивых буддистских монастырей страны. Вы также узнаете о традициях чаепития и попробуете знаменитую утку по-пекински.
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пекину

Встречаемся и после размещения в отеле отправляемся на экскурсию по центру Пекина. Прогуляемся по одной из крупнейших площадей мира Тяньаньмэнь. Её название переводится как «площадь небесного спокойствия», а одновременно здесь мог бы уместиться миллион человек! На ней проходят все культурные мероприятия, сюда местные жители приходят в выходные и ежедневно проводится ритуал поднятия флага. Вы увидите мавзолей Мао и другие архитектурные и исторические памятники национального значения.

Затем посетим Запретный город Гугун — средневековый дворцовый комплекс, служивший до начала прошлого века главной резиденцией китайских императоров, куда простые люди не имели доступа. После обеда побываем в Храме неба 1420 года. Осмотрим синюю как небосвод крышу, поддерживающуюся столбами, и уникальный алтарь из мраморных плит, число которых кратно 9 — цифре, наделенной наивысшей силой в китайской мифологии.

Обратите внимание: если экскурсия в Запретный город не состоится из-за отсутствия билетов, организатор имеет право отменить её и вернуть туристам стоимость входных билетов: 60 юаней с 1 апреля по 31 октября; 40 юаней с 1 ноября по 31 марта. В качестве компенсации бесплатно проведём экскурсию в парк Цзиншань, где поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом.

Экскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по Пекину
2 день

Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты

Сегодня после завтрака отправимся к масштабному сооружению, символу мощи страны — Великой Китайской стене, пролегающей над пустынями, горами и полями и протянувшейся на десятки километров с востока на запад, строительство которой началось более 2000 лет назад.

Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией. Вы узнаете способы приготовления чая, посмотрите на специальную посуду и приборы и услышите о событиях, которые служат в местной культуре поводом для чаепития. После обеда осмотрим снаружи олимпийские объекты.

Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты
3 день

Монастырь Юнхэгун, парк Ихэюань

Позавтракав, посетим один из самых красивых буддистских монастырей страны — Юнхэгун. Вы увидите многометровую статую Будды, пройдёмся по залам, и вы сможете ощутить царящую здесь атмосферу умиротворения и спокойствия.

За обедом вы попробуете известнейшее китайское блюдо — утку по-пекински. А затем погуляем по территории парка летнего дворца Ихэюань. Вы полюбуетесь озером с перекинутыми через него мостами со скульптурами и рельефами, горой Долголетия, вершину которой украшает храм, и дворцовым ансамблем, включающим более 3000 построек. Экскурсия продлится 8 часов.

Монастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк Ихэюань

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Пекин, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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