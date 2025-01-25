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предыдущий визит в Китай показал, что самостоятельные путешествия там очень сильно осложняются нашим незнанием китайского и незнанием китайцами любого иностранного языка))) Поэтому решили обратиться к Екатерине. Изначально у нее на Трипстере был заявлен тур с другой программой и другими датами. Мы попросили Екатерину скорректировать заявленную изначально программу под наши даты, уплотнив ее и добавив объекты, которые ранее заявлены не были, однако нам были оч нужны. Важно: организаторы очень диалоговые и оперативные. Все, что мы хотели, а хотели мы много, было учтено. Итак, в недельную поездку мы уместили все ключевые объекты Пекина и Сианя, находящиеся и не находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Сразу после самолета, с заездом в отель, мы посмотрели Запретный город и парк Цзиньшан. На следующий день - Летний дворец и неЮНЕСКОвский, но важный для нас комплекс Олимпийских объектов. Отдельный выездной день посвятили императорским гробницам династии Мин (спустились в основную гробницу – многострадального уже после смерти 13го императора) + совсем не древний, но оочень милый город Губэй + фрагмент Стены. Далее, перед отъездом в Сиань заехали в Храм Неба. Что касается Сианя, то туда мы поехали только ради Терракотовой армии, однако охватили много больше)) Благодаря тому, что мы заселились в самом центре, сразу после поезда с гидом удалось пройтись по мусульманскому кварталу и самым красивым близлежащим историческим местам с подсветочкой. С утра, до Армии, в нашей жизни приключился утренний рынок еды (сама бы я туда точно не пошла! Но с гидом – вполне спокойно)) Купили в дом прекрасных гигантских фиников!), далее был поход по всем ключевым центральным культурно-историческим точкам Сианя. Основная эмоция от Сианя: один из немногих городов, посещенных за последние лет пять, где мне просто понравилось просто гулять просто по улицам! Прекрасное сочетание и, правда, какая-то взаимоинтеграция стилей: современного технологичного и традиционного народного. Определенно ехать надо не только за Терракотом! Что касается собственно Армии, она не разочаровала. Да, можно посмотреть копии на ВДНХ, но здесь были совсем иные ощущения. Не буду много комментировать, просто надо ехать и смотреть! На чем хочу отдельно остановиться – на пекинской опере (внесена в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО), которую нам очень важно было посмотреть-послушать. Именно поэтому в один из вечеров еще в Пекине мы посетили Национальный центр исполнительских искусств. Обращаю внимание именно на этот фрагмент, потому что чаще всего туристы сами или по рекомендациям гидов идут смотреть китайский цирк, который, безусловно, достоин внимания, однако при желании его можно посмотреть и в России (я видела не один раз). Зато оперу в Россию активно не привозят. Да, представление было в стиле:"оч интересно, ничего не понятно")) Но это не сильно принципиально, если заранее ознакомиться с особенностями пекинской оперы, где ролевое распределение, костюмы и замысел выстроены по их конкретным стандартным канонам. Почему рекомендую смотреть/слушать пекинскую оперу именно в Нац. центре, а не в каком-то другом месте (погуглив, можно понять, что для туристов их достаточно): сама конструкция здания вызывает вполне конкретный архитектурно-культурологический и эстетический интерес. Здание, построенное относительно недавно, изначально было сконструировано французом Полем Андрё как "капля", однако в ходе приемки китайцы с линейкой сказали, что так нельзя, ибо слишшшком высоко! Нельзя, чтобы здание в центре города было выше Императорского дворца (дворцу более 600 лет, т. е. не очень-то высок). В этой связи "капля" превратилась в народе - в "яйцо", что в целом, не портит впечатления: изнутри и снаружи помещение смотрится великолепно, с акустикой тоже все отл! И да, вход в здание, по сути, - под водой, ибо для сохранения объема оно все же опущено вниз! Из любопытного социального: зрители входят в зал в верхней одежде.. Тут у меня почти случился культурный шок)) Важно: в зале - жарко; гардероб – есть и он бесплатный! на наш ярус без верхней одежды вошли только мы. Причем, народ собрался, как мне показалось, знающий, разбирающийся, потому как когда на сцене появлялись очередные раскрашенные странные люди (не все подряд, но отдельно взятые), зал их встречал каким-то радостным громки словом (не воспроизведу! но чувствовалось в этих восклицаниях признание))). По мнению дочери, встречали народных артистов)) более того, некоторые зрители даже подпевали, видимо, знакомые «арии», при этом, сидя в куртках))) А я внутри себя смеялась над тем, что до последнего собиралась взять с собой платье и туфли)) Главное здесь: три часа непонятной музыки, на непонятном языке, с непонятным сюжетом, без единого антракта, без буфета (его там нет в принципе)… но чертовски интересно))) я три часа немигающим взглядом следила за действом! ЧуднО! Но я бы еще сходила))) Короче говоря, благодаря организаторам мы с дочерью провели прекрасную неделю в Китае. Была и культура, и история, и гастрономические изыски, и чай, и «жемчуга»))) В большей мере то, что хотели, получили))