11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
3 ноя в 08:00
4 апр в 08:00
€1 898 за человека
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
5 ноя в 10:00
178 071₽ за человека
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
15 ноя в 08:00
2 мар в 08:00
153 999₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «В ноябре»
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