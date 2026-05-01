Продумали маршрут, включили в стоимость билеты на самолёты и поезда, трансферы, экскурсии, страховку, а также обеды и ужины
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Пекин: Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба
Встретим вас в аэропорту. После этого запланирован обед в ресторане китайской кухни с дегустацией знаменитой утки по-пекински.
Прогулка по площади Тяньаньмэнь позволит ощутить масштаб и историческое значение столицы. Посещение Запретного города откроет величественный дворцовый комплекс, который служил резиденцией двадцати четырёх могущественных правителей династий Мин и Цин.
После обеда направимся к храму Неба, связанному с главными государственными ритуалами жертвоприношения Небу. Архитектура храма воплотила древние представления о вселенной, сложившиеся в Китае ещё в глубокой древности.
Олимпийский парк, чайная церемония и Великая Китайская стена
Завтрак в отеле, после чего — трансфер на автомобиле до первой точки. Экскурсия в Олимпийский парк включает осмотр стадиона «Гнездо» и аквапарка «Водный куб». Следующий пункт программы — чайная церемония с дегустацией различных сортов китайского чая и демонстрацией правильного способа заваривания.
Далее направимся к Великой Китайской стене, участку Цзюйюнгуань. Он отличается величественными панорамами и историческим значением. Вечером запланирован перелёт в Чжанцзяцзе (17:00–19:40) и заселение в отель.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»: скалы Аватар и лифт Байлун
После завтрака отправимся на целый день в национальный парк «Чжанцзяцзе», известный своими неземными ландшафтами, ставшими прообразом Пандоры из фильма «Аватар». Подъём на фуникулёре, посещение смотровых площадок на скалы «Аватар» и «Аллилуйя» позволит насладиться панорамой горного массива.
Прогулка по легендарному Первому мосту Поднебесной и подъём на лифте Байлун, самом высоком внешнем лифте в мире из стекла, встроенном в гору, обеспечит захватывающий обзор местности. На некоторых участках парка встречаются дикие обезьяны. Вечером — ужин в ресторане китайской кухни.
Национальный парк «Тяньмэнь»: стеклянный мост и Небесные врата
После завтрака — трансфер и экскурсия на подвесной стеклянный мост длиной 536 метров в районе Большого каньона Чжанцзяцзе. Под мостом расположено ущелье глубиной 300 метров. Мост установил множество мировых рекордов для стеклянных конструкций.
Далее — посещение национального парка «Тяньмэнь», где возвышаются Небесные врата с гигантской сквозной пещерой, образовавшейся в 263 году в результате землетрясения. На вершину ведут 999 ступеней и серпантин из 99 поворотов, однако мы поднимемся по канатной дороге, самой длинной в мире. Часть тропы, опоясывающей гору, выполнена из стекла. С вершины открываются впечатляющие виды на окрестности. Вечером — ужин в ресторане китайской кухни.
Гуйлинь: гора Фобошань и поездка на поезде
После завтрака — трансфер к железнодорожной станции для поездки в Гуйлинь (7:17–14:13). По прибытии запланировано посещение горы Фобошань, связанной с генералом династии Хань Ма Юанем. Легенда повествует о том, как он усмирил дух реки, вызвавшего бурю, метнув копьё в скалу у подножия. В горе находятся пещеры, включая Пещеру Отшельника Возвращенного Копья с более чем 200 древними буддийскими каменными изваяниями, датируемыми династией Тан.
Заселение в отель.
Рисовые террасы Лунцзи и деревня Цзинкэн Дачжай
Завтрак в отеле, после чего — экскурсия к рисовым террасам Лунцзи, включая ключевой участок в деревне Цзинкэн Дачжай. Прогулка по селению, где проживает народность Хун Яо, известная своими яркими вышивками и длинными волосами. В рамках программы предусмотрены посещение сувенирных лавок и знакомство с местными ремёслами.
Сплав по реке Лицзян и обзорные площадки Гуанси
После завтрака запланирован сплав на бамбуковом плоту по реке Лицзян (Янди – Синпин). Экскурсия по деревне Синпин, возраст которой около 1300 лет, позволит осмотреть мощёные улицы, архитектуру династий Мин и Цин, а также сувенирные лавки. Посещение смотровой площадки Лаоцжайшань обеспечит панорамный вид на излучину реки, деревню и карстовые пики.
Вечером поезд в Гуанчжоу (18:00–20:30) и заселение в отель.
Гуанчжоу: мемориал «Сунь Ятсен», храм предков Чень и исторический центр
После завтрака выезжаем на экскурсию по Гуанчжоу. Вас ждёт посещение мемориала «Сунь Ятсен», храма предков Чэнь и самой высокой телебашни Китая. Прогуляемся по историческому центру города и улице Пекина — одной из древнейших торговых улиц Китая и музею под открытым небом.
Ночной поезд в Ханчжоу (18:14–8:41), купе.
Ханчжоу: озеро Сиху, храм Прибежища Души и пагода Шести гармоний
Однодневная экскурсия по Ханчжоу включает посещение озера Сиху, храма Прибежища Души и пагоды Шести гармоний. После этого запланирована поездка в Шанхай и заселение в отель. Обед в ресторане китайской кухни предусмотрен в рамках программы.
Шанхай: Старый город, Сад радости и набережная Хуанпу
Вас ждёт прогулка по Старому городу, посещение Сада радости (Юй Гарден) с Чайным домиком Усинтин и храмом Городских Богов. Также предусмотрено посещение храма Нефритового Будды.
Вечером пройдёмся по пешеходной улице Нанкинлу и набережной реки Хуанпу с видом на небоскрёбы района Пудун. После завершения программы — трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (в том числе внутренние перелёты и переезды на поездах)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая