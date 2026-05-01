Комфорт-тур по знаковым локациям Китая: города, природа и культура (всё включено)

Увидеть скалы Аватара, сплавиться по реке Лицзян на плоту и посетить Великую Китайскую стену
Мы подготовили программу, которая поможет вам осуществить мечту о комфортном знакомстве с Китаем.

Продумали маршрут, включили в стоимость билеты на самолёты и поезда, трансферы, экскурсии, страховку, а также обеды и ужины
с разнообразным меню.

Вам остаётся только наслаждаться! Побываем на Великой Китайской стене, осмотрим современный и старый Пекин, а также прогуляемся по Гуанчжоу и Шанхаю и проведём ночь в поезде.

Заглянем в деревню Цзинкэн Дачжай и в парк «Чжанцзяцзе», а ещё у вас будет возможность сплавиться на бамбуковом плоту по реке Лицзян.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пекин: Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба

Встретим вас в аэропорту. После этого запланирован обед в ресторане китайской кухни с дегустацией знаменитой утки по-пекински.

Прогулка по площади Тяньаньмэнь позволит ощутить масштаб и историческое значение столицы. Посещение Запретного города откроет величественный дворцовый комплекс, который служил резиденцией двадцати четырёх могущественных правителей династий Мин и Цин.

После обеда направимся к храму Неба, связанному с главными государственными ритуалами жертвоприношения Небу. Архитектура храма воплотила древние представления о вселенной, сложившиеся в Китае ещё в глубокой древности.

2 день

Олимпийский парк, чайная церемония и Великая Китайская стена

Завтрак в отеле, после чего — трансфер на автомобиле до первой точки. Экскурсия в Олимпийский парк включает осмотр стадиона «Гнездо» и аквапарка «Водный куб». Следующий пункт программы — чайная церемония с дегустацией различных сортов китайского чая и демонстрацией правильного способа заваривания.

Далее направимся к Великой Китайской стене, участку Цзюйюнгуань. Он отличается величественными панорамами и историческим значением. Вечером запланирован перелёт в Чжанцзяцзе (17:00–19:40) и заселение в отель.

3 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»: скалы Аватар и лифт Байлун

После завтрака отправимся на целый день в национальный парк «Чжанцзяцзе», известный своими неземными ландшафтами, ставшими прообразом Пандоры из фильма «Аватар». Подъём на фуникулёре, посещение смотровых площадок на скалы «Аватар» и «Аллилуйя» позволит насладиться панорамой горного массива.

Прогулка по легендарному Первому мосту Поднебесной и подъём на лифте Байлун, самом высоком внешнем лифте в мире из стекла, встроенном в гору, обеспечит захватывающий обзор местности. На некоторых участках парка встречаются дикие обезьяны. Вечером — ужин в ресторане китайской кухни.

4 день

Национальный парк «Тяньмэнь»: стеклянный мост и Небесные врата

После завтрака — трансфер и экскурсия на подвесной стеклянный мост длиной 536 метров в районе Большого каньона Чжанцзяцзе. Под мостом расположено ущелье глубиной 300 метров. Мост установил множество мировых рекордов для стеклянных конструкций.

Далее — посещение национального парка «Тяньмэнь», где возвышаются Небесные врата с гигантской сквозной пещерой, образовавшейся в 263 году в результате землетрясения. На вершину ведут 999 ступеней и серпантин из 99 поворотов, однако мы поднимемся по канатной дороге, самой длинной в мире. Часть тропы, опоясывающей гору, выполнена из стекла. С вершины открываются впечатляющие виды на окрестности. Вечером — ужин в ресторане китайской кухни.

5 день

Гуйлинь: гора Фобошань и поездка на поезде

После завтрака — трансфер к железнодорожной станции для поездки в Гуйлинь (7:17–14:13). По прибытии запланировано посещение горы Фобошань, связанной с генералом династии Хань Ма Юанем. Легенда повествует о том, как он усмирил дух реки, вызвавшего бурю, метнув копьё в скалу у подножия. В горе находятся пещеры, включая Пещеру Отшельника Возвращенного Копья с более чем 200 древними буддийскими каменными изваяниями, датируемыми династией Тан.

Заселение в отель.

6 день

Рисовые террасы Лунцзи и деревня Цзинкэн Дачжай

Завтрак в отеле, после чего — экскурсия к рисовым террасам Лунцзи, включая ключевой участок в деревне Цзинкэн Дачжай. Прогулка по селению, где проживает народность Хун Яо, известная своими яркими вышивками и длинными волосами. В рамках программы предусмотрены посещение сувенирных лавок и знакомство с местными ремёслами.

7 день

Сплав по реке Лицзян и обзорные площадки Гуанси

После завтрака запланирован сплав на бамбуковом плоту по реке Лицзян (Янди – Синпин). Экскурсия по деревне Синпин, возраст которой около 1300 лет, позволит осмотреть мощёные улицы, архитектуру династий Мин и Цин, а также сувенирные лавки. Посещение смотровой площадки Лаоцжайшань обеспечит панорамный вид на излучину реки, деревню и карстовые пики.

Вечером поезд в Гуанчжоу (18:00–20:30) и заселение в отель.

8 день

Гуанчжоу: мемориал «Сунь Ятсен», храм предков Чень и исторический центр

После завтрака выезжаем на экскурсию по Гуанчжоу. Вас ждёт посещение мемориала «Сунь Ятсен», храма предков Чэнь и самой высокой телебашни Китая. Прогуляемся по историческому центру города и улице Пекина — одной из древнейших торговых улиц Китая и музею под открытым небом.

Ночной поезд в Ханчжоу (18:14–8:41), купе.

9 день

Ханчжоу: озеро Сиху, храм Прибежища Души и пагода Шести гармоний

Однодневная экскурсия по Ханчжоу включает посещение озера Сиху, храма Прибежища Души и пагоды Шести гармоний. После этого запланирована поездка в Шанхай и заселение в отель. Обед в ресторане китайской кухни предусмотрен в рамках программы.

10 день

Шанхай: Старый город, Сад радости и набережная Хуанпу

Вас ждёт прогулка по Старому городу, посещение Сада радости (Юй Гарден) с Чайным домиком Усинтин и храмом Городских Богов. Также предусмотрено посещение храма Нефритового Будды.

Вечером пройдёмся по пешеходной улице Нанкинлу и набережной реки Хуанпу с видом на небоскрёбы района Пудун. После завершения программы — трансфер в аэропорт и вылет домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (в том числе внутренние перелёты и переезды на поездах)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всем привет! Меня зовут Анастасия. Когда-то, как и вы, я открыла для себя мир путешествий, а теперь я организатор туров! Со мной сбылась мечта увидеть нашу необъятную Родину тысяч путешественников!

