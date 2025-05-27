Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от ваш...
30 июн в 10:00
7 июл в 10:00
$2200 за человека
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
4 окт в 09:50
$3630 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином: Запретный город, храм Неба и Великая Китайская стена
Побывать на площади Тяньаньмэнь, посетить ламаистский монастырь и погрузиться в историю Китая
Начало: Пекин, заберём вас от вашего отеля, точное время п...
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ЧЧень27 мая 2025Пейзажи — одни из самых красивых, которые я когда-либо видел. Хотя путешествие было немного утомительным, но увидеть такие прекрасные пейзажи
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Центр Пекина»
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