читать дальше — это настоящая радость. Мы очень довольны услугами нашего гида. Ваши объяснения были прекрасными, работа — активной и ответственной, на протяжении всего пути вы очень заботились о нас. Спасибо вам! 🙏

Пейзажи — одни из самых красивых, которые я когда-либо видел. Хотя путешествие было немного утомительным, но увидеть такие прекрасные пейзажи