Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от ваш...
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$2200 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
31 окт в 14:00
15 ноя в 14:00
199 500 ₽ за человека
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$530 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «В январе»
Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Пекине в сентябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 530 до 199 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В январе», 2 ⭐ отзыва, цены от $530. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь