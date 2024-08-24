Найдено 3 тура в категории « На выходные » в Пекине на русском языке, цены от $450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10% скидка 2 дня Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня 500 $ 450 за всё до 6 чел. На автобусе 9 дней Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня 175 000 ₽ за человека На машине 2 дня Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня $ 490 за всё до 6 чел. Все туры Пекина

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На выходные»

Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на выходные, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь