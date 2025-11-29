Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$520 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
30 ноя в 08:00
$490 за человека
Экспресс-тур 2 в 1: Великая Китайская стена и экскурсия по Пекину
Исследовать участок Мутяньюй, побывать в Запретном городе и погулять по бывшему императорскому саду
Начало: Пекин, 9:00, заберём вас от вашего отеля. Возможно...
6 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$240 за человека
