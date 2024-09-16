2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
$490 за всё до 6 чел.
2 дня
Двухдневный тур по Пекину
Начало: Пекин, по договоренности с туристами
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлександр16 сентября 2024Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Пекине в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 300 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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