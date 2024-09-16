Двухдневные экскурсионные туры Пекина

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Пекине на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
1 отзыв
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
$490 за всё до 6 чел.
Двухдневный тур по Пекину
Пешая
На автобусе
2 дня
Двухдневный тур по Пекину
Начало: Пекин, по договоренности с туристами
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
На машине
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
$500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    16 сентября 2024
    Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
    Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
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    ответил. И самое главное помог достать билеты в те достоприметельности Пекина, куда сложно попасть заранее не бронируя. 2 дня на машине с кондиционером, был очень пунктуален, за что отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «2-дневные туры»

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  1. Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
  2. Двухдневный тур по Пекину
  3. Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 300 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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